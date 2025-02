Com Supermundial se aproximando, brasileiros ainda são incógnita

Publicado em 13/02/2025 às 13:13

Alterado em 13/02/2025 às 13:13

O Mundial de Clubes da Fifa já está se aproximando. Esta, que será a primeira edição do torneio no novo formato, reunirá quatro equipes brasileiras. E a pouco mais de quatro meses do início da competição, elas ainda geram dúvidas nos torcedores.



Palmeiras e Flamengo, que ao longo dos últimos anos têm sido os principais clubes do país, ainda não engrenaram. Com os estaduais na fase inicial, ambas as equipes seguem rodando o elenco e tentando ajustar o 11 ideal. Dessa forma, alguns tropeços têm acontecido, mas a situação do Verdão parece um pouco pior.



Isso porque, apesar do excelente retrospecto, muitos torcedores já começam a questionar o trabalho do multicampeão Abel Ferreira. Além disso, a presidente Leila Pereira também divide opiniões. O clima no Palmeiras, portanto, não é dos melhores, mas isso tudo pode mudar com uma sequência de bons resultados.





Botafogo, da euforia à preocupação



Outro clube brasileiro prestes a disputar o Supermundial é o Botafogo. Vindo da temporada mais importante de sua história, com as conquistas do Brasileirão e da Libertadores, o time carioca ainda não trouxe peças para repor saídas importantes, como as de Thiago Almada e Luiz Henrique.



Apesar disso, os torcedores acreditam que John Textor fará os investimentos necessários para o clube chegar forte ao Mundial. O que os alvinegros querem, agora, é mostrar que a temporada 2024 não foi um ponto fora da curva, mas, sim, o retorno do Botafogo aos grandes palcos do futebol.





Fluminense: como se sairão as apostas?



Por fim, o quarto clube brasileiro que irá disputar o Supermundial de Clubes é o Fluminense. De todos, o Tricolor das Laranjeiras é o que tem menos recursos financeiros.



E, dessa forma, a equipe comandada por Mano Menezes fez algumas apostas para a temporada. São, ao todo, oito contratações: nenhuma delas bombástica. Nomes como Hércules, Canobbio, Juan Freytes, entre outros, vinham se destacando por seus clubes e, por isso, o Tricolor resolveu testá-los.



Além disso, o Fluminense também trouxe o jovem uruguaio Joaquín Lavega, de apenas 19 anos, que é uma das grandes apostas para o futuro do clube.





Expectativa alta



Com a aproximação do Supermundial, a expectativa dos torcedores brasileiros, mesmo dos clubes que não estão na disputa, já é bastante alta.



O que se espera é que os quatro clubes possam, ao menos, passar da fase de grupos. Alguns deles, porém, deverão encontrar muitas dificuldades, como o Botafogo, que está no grupo B, com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, dos Estados Unidos.



De todo modo, quando a competição começar, quase todos os cenários serão possíveis e, justamente por isso, os torcedores não vão querer perder nenhum lance.