O retrospecto do Botafogo na disputa pelo título da Libertadores 2024

Publicado em 01/10/2024 às 11:01

Alterado em 01/10/2024 às 11:01

Após uma vitória emocionante nos pênaltis, o Botafogo se classificou para as semifinais da Copa Libertadores da América, encerrando um jejum de 51 anos. Ao superar o São Paulo de forma heróica, o alvinegro carioca se estabeleceu de vez entre os favoritos da disputa, se aproximando ainda mais do seu primeiro troféu na competição continental.



No entanto, apesar de encabeçar as apostas esportivas como o mais cotado para levantar a taça, o Botafogo ainda terá alguns desafios importantes pela frente. Abaixo, relembre a trajetória da equipe no torneio e confira mais detalhes sobre os adversários na briga pelo título.



Trajetória em ascensão



Entre os quatro semifinalistas da Copa Libertadores, o Botafogo foi o único a disputar as etapas qualificatórias do torneio. Antes de se classificar para a fase de grupos, o alvinegro carioca precisou eliminar o Club Aurora e o RB Bragantino.



Depois de se qualificar para a fase seguinte, o Botafogo foi sorteado para integrar o Grupo D, juntamente com Junior Barranquilla, LDU e Universitario. Contrariando às expectativas da imprensa e dos torcedores, o time iniciou a fase de grupos com um desempenho abaixo da média, perdendo suas duas primeiras partidas. Sob pressão, a equipe foi capaz de reagir com três vitórias seguidas e garantir a segunda posição do grupo com uma rodada de antecedência.



Já no mata-mata, o Botafogo eliminou dois tricampeões da Libertadores, Palmeiras e São Paulo, que até então eram cotados ao título. Com exibições sólidas e boas variações táticas, o clube carioca já demonstrou ter o talento necessário para conquistar o título mais importante da América do Sul.



Rivais vitoriosos no continente



Apesar de já ter derrotado equipes de grande tradição no torneio, o Botafogo ainda terá rivais consagrados pela frente. Nas semifinais, o clube irá enfrentar os uruguaios do Club Atlético Peñarol em jogos de ida e volta, com a segunda partida disputada em Montevidéu, no estádio do Peñarol.



O Peñarol é um dos maiores campeões da história da Libertadores, com cinco títulos conquistados. Em jejum desde 1987, ano de sua última conquista, o clube uruguaio tem entre as suas principais armas uma defesa sólida e a experiência de seu técnico, Diego Aguirre.



Caso consiga passar das semifinais, o Botafogo jogará a final do torneio contra o vencedor da chave entre Atlético Mineiro e River Plate, duas equipes que também já venceram a Copa Libertadores. O Atlético Mineiro foi o ganhador em 2013, enquanto o River Plate levantou a taça quatro vezes, em 1986, 1996, 2015 e 2018.



Final na Argentina



Até o momento, a Conmebol ainda não revelou todos os detalhes sobre a aguardada final da Libertadores de 2024, mas entre as informações divulgadas, está definido que a partida acontecerá em 30 de novembro, na cidade de Buenos Aires. Essa será a primeira vez em que a finalíssima será disputada na capital da Argentina desde que a entidade incorporou um formato de jogo único.



A menos de dois meses da decisão, a Conmebol deverá definir em breve qual será o estádio da final. Entre as opções consideradas, estão o estádio Diego Armando Maradona, do Club Estudiantes de La Plata, e o estádio Monumental de Núñez, que é a casa do River Plate.



Com capacidade para mais de 80 mil torcedores, o estádio do River Plate é o mais cotado para sediar a partida, o que poderá ser uma vantagem importante para o clube argentino caso o mesmo se classifique para a final. No entanto, a definição das semifinais só será conhecida no final de outubro.