É O GLORIOSO! BOTAFOGO VENCE SÃO PAULO NOS PÊNALTIS E VAI ÀS SEMIFINAIS DA LIBERTADORES

...

Publicado em 25/09/2024 às 23:52

Alterado em 26/09/2024 às 08:00

Almada fez o gol do Botafogo no tempo regulamentar Foto: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo venceu o São Paulo nos pênaltis por 5 a 4, após empate em 1 a 1 no tempo normal, na noite desta quarta-feira (25), no Morumbis, e garantiu a classificação para as semifinais da Libertadores. Almada fez o gol alvinegro no tempo normal. O primeiro jogo havia sido 0 a 0 no Estádio Nilton Santos.

O Glorioso agora espera por Peñarol ou Flamengo, que se enfrentam nesta quinta-feira (26) em Montevidéu – no primeiro jogo, no Maracanã, os uruguaios venceram por 1 a 0. As semifinais só acontecerão nos dias 23 e 30 de outubro. O Botafogo não chegava nesta fase da Libertadores desde a edição de 1973 – ou seja, há 51 anos.

O jogo

O Botafogo não mudou sua forma de jogar, mesmo fora de casa. Tomou a iniciativa, marcando firme. E conseguiu abrir o placar logo aos 14 minutos. Savarino roubou a bola de Luiz Gustavo no campo ofensivo, Igor Jeseus enfiou, o próprio Savarino foi à linha de fundo e cruzou, Rafael deu um tapa e Thiago Almada, de cabeça, conferiu para fazer 1 a 0.

Mesmo com a vantagem, o Botafogo conseguiu manter o controle da partida e quase fez o segundo aos 26 minutos. Desta vez foi Thiago Almada quem roubou a bola de Rafinha na esquerda, Igor Jesus dominou, arrancou e finalizou com muito perigo, rente à trave.

O São Paulo tentou sair mais para o jogo, mas o Botafogo seguia se sobressaindo na marcação e aproveitando os espaços. Aos 38 minutos, em mais um contra-ataque alvinegro, Thiago Almada enfiou, Vitinho chegou chutando cruzado, a bola desviou na defesa e saiu com muito perigo pela linha de fundo.

No fim do primeiro tempo, o São Paulo enfim assustou, na bola parada: Bobadilla chutou forte na sobra e Luiz Henrique, de cabeça, salvou. Só que o VAR chamou o árbitro para olhar o lance, e foi marcado pênalti, num toque de mão de Barboza que ninguém conseguiu ver. Um absurdo. Ainda bem que Lucas Moura cobrou por cima – a bola ainda triscou o travessão -, fazendo justiça.

O panorama do jogo mudou no segundo tempo, com o São Paulo obrigado a pressionar mais. O técnico Artur Jorge sacou Barboza, amarelado, e colocou Adryelson. E o time da casa quase empatou. Aos 15 minutos, Luciano chutou cruzado da quina da grande área e Calleri, no segundo pau, desviou para fora. Pouco depois, John trabalhou e fez grande defesa em finalização forte de Lucas Moura.

Depois disso, o Botafogo conseguiu esfriar um pouco mais o jogo Até os 41 minutos, quando André Silva desceu pelo lado esquerdo e cruzou da intermediária, Calleri subiu livre e cabeceou no canto sem chances de defesa para o goleiro John: 1 a 1.

Nos minutos finais, o jogo ficou um longo tempo parado por conta de uma confusão generalizada, que terminou com expulsões de Rafinha e Gatito nos bancos. E o árbitro caprichou nos acréscimos. Aos 54, o Botafogo quase marcou o gol que lhe daria a classificação no tempo normal. Almada bateu escanteio e Adryelson cabeceou por cima, com muito perigo. E a vida seria decidida nos pênaltis.

Na disputa por pênaltis, o Botafogo levou a melhor. Calleri começou cobrando no travessão, todos os demais converteram até Vitinho isolar no 3 a 3. Luciano e Almada fizeram, e aí ficou para as alternadas. Rodrigo Nestor bateu e John defendeu a cobrança do São Paulo. Na sequência, Matheus Martins bateu muito bem e decretou a classificação alvinegra.

Próximos jogos do Botafogo

O Botafogo volta a campo já no sábado (28/9) para enfrentar o Grêmio, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois, o compromisso é contra o Athletico-PR, dia 5 de outubro, na Ligga Arena, antes da pausa para a data Fifa. As semifinais da Libertadores acontecerão apenas nos dias 23 e 30 de outubro.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO (4) 1 X 1 (5) BOTAFOGO

Estádio: Morumbis

Data-Hora: 25/9/2024 – 21h30

Árbitro: Darío Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky (ARG) e Cristián Navarro (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Renda e público: R$ 7.792.604,00 / 61.329 presentes

Cartões amarelos: Bobadilla, Rodrigo Nestor, Welington, Rafinha e Igor Vinicius (SAO); Alexander Barboza, John e Marçal (BOT)

Cartões vermelhos: Rafinha 46’/2ºT (SAO); Gatito Fernández 46’/2ºT (BOT)

Gols: Thiago Almada 14’/1ºT (0-1) e Calleri 41’/2ºT (1-1)

Pênaltis: Luiz Gustavo, Lucas Moura, Igor Vinicius e Luciano marcaram, Calleri e Rodrigo Nestor perderam (SAO); Tchê Tchê, Danilo Barbosa, Marçal, Thiago Almada e Matheus Martins marcaram, Vitinho perdeu (BOT)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Igor Vinicius 29’/2ºT), Arboleda, Alan Franco e Welington (Michel Araújo 37’/2ºT); Luiz Gustavo, Bobadilla (Rodrigo Nestor 29’/2ºT) e Lucas Moura; Wellington Rato (André Silva 37’/2ºT), Calleri e William Gomes (Luciano 35’/1ºT) – Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO: John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza (Adryelson 14’/2ºT) e Alex Telles (Marçal 37’/2ºT); Gregore (Danilo Barbosa 37’/2ºT), Marlon Freitas e Thiago Almada; Luiz Henrique (Matheus Martins 24’/2ºT), Igor Jesus e Savarino (Tchê Tchê 24’/2ºT) – Técnico: Artur Jorge.

LEIA MAIS

Festa na ida e na volta! Torcida do Botafogo recepciona semifinalistas da Libertadores às 5h da manhã no Galeão