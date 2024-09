Festa na ida e na volta! Torcida do Botafogo recepciona semifinalistas da Libertadores às 5h da manhã no Galeão

Publicado em 26/09/2024 às 07:58

Por Carlos Eduardo Sangenetto - Dezenas de torcedores do Botafogo viraram a noite para recepcionar o elenco semifinalista da Libertadores-2024 nos primeiros minutos da manhã desta quinta-feira (26/9) no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. O FogãoNET teve acesso às imagens do ponto de vista da delegação alvinegra.

Em êxtase e ainda sem dormir depois da classificação histórica em cima do São Paulo no Morumbis, os torcedores se amontoaram nas grades de segurança da área policiada do desembarque para saudar os jogadores, assim como fizeram na viagem de ida para capital paulista na última terça (24).

No caminho do saguão de desembarque do aeroporto ao ônibus do clube, o time teve contato com os botafoguenses, que gritaram os nomes de vários jogadores do plantel às 5h13 da manhã. O goleiro John, o meia Thiago Almada e o técnico Artur Jorge, figuras importantes no confronto contra o São Paulo, receberam muito carinho dos presentes.



