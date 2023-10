Jogos do Campeonato Boliviano são cancelados: entenda suspeitas de fraude em resultados

O Campeonato Boliviano é a principal competição de futebol no país, com times tradicionais na briga pelo título e vagas em competições como a Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.



Com todos esses ingredientes, atrai a atenção dos apostadores, mas infelizmente as apostas esportivas estão sendo usadas erroneamente em alguns casos e isso resultou no cancelamento da competição.



Após denúncias sobre suspeita de fraude em resultados, o Conselho da Divisão Profissional do Campeonato Boliviano e da Copa Nacional decidiu anular as duas competições. Foram 14 votos a favor, uma abstenção e dois votos contra.



Jogadores, clubes e até árbitros

O presidente da Federação Boliviana de Futebol, Fernando Costa, foi quem denunciou a suposta rede de corrupção no país. Ela envolve jogadores, dirigentes de clubes e até árbitros.



Após o caso explodir, Marcos Rodriguez, presidente do Clube Vaca Díez, pediu licença do cargo. Ele era um dos nomes envolvidos. Além disso, Jenny Montaño, que é presidente do Independiente Petrolero, afirmou que quatro atletas no seu clube estariam envolvidos com subornos.



Com toda essa situação, clubes da Bolívia fizeram uma solicitação de destituição dos membros da Comissão de Arbitragem do Campeonato Boliviano, acusados de cumplicidade em diferentes arranjos de partidas. Os líderes citados são Alejandro Mancilla, Wilson Estrada e Juan Carlos Cardozo.



Para compensar a anulação das competições, a Federação Boliviana de Futebol deu a ideia de realizar um torneio "extraordinário", para definir os rebaixados e as vagas em competições internacionais. Em contrapartida, o The Strongest, que liderava a liga nacional com 49 pontos, foi contra. Outra equipe que tomou posição contrária é o Jorge Wilstermann, enquanto o Real Santa Cruz votou em branco.



Ao todo, a acusação final foi contra os árbitros, seis jogadores e dois dirigentes. Após muita confusão, os jogos foram retomados.



Brasil passou por problema parecido

Não é só o Campeonato Boliviano que passou por suspeita de manipulações. Neste ano, foi divulgada uma investigação do Ministério Público de Goiás, com possíveis manipulações de diversos jogos, principalmente nos Estaduais.



Na ocasião, uma quadrilha procurava jogadores para forçar cartões e, em alguns casos, pênaltis. Foram diversos casos investigados, contando com muitos atletas denunciados por todo o país.



A maior repercussão foi com o zagueiro, então do Santos, Eduardo Bauermann. Conversas foram apresentadas como prova de que o zagueiro aceitou receber R$ 50 mil por um cartão amarelo no Campeonato Brasileiro.



Porém, ele não cumpriu o acordo, já que foi advertido com uma expulsão após o jogo. Com essa situação, chegou a ser ameaçado. Suspenso no Brasil, o jogador de 27 anos acertou uma transferência para o futebol turco, no Alanyaspor.



Foram diversos casos divulgados, em todas as séries. Porém, o que contou com a punição mais severa foi Gabriel Tota, jovem de 21 anos que atuava pelo Juventude. Ele foi acusado de aliciar jogadores para participar no esquema. Sua pena foi o banimento do futebol.



Além disso, outros casos de esquema de apostas estão sendo investigados, como o caso recente de Lucas Paquetá, que acabou sendo cortado da seleção por conta das notícias veiculadas a ele.