Fernando Diniz anuncia primeira convocação sem Paquetá ou jogadores do líder Botafogo

O técnico interino Fernando Diniz anunciou sua primeira convocação para o Brasil nesta sexta-feira (18), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A lista foi fechada para os jogos contra Bolívia, dia 8 de setembro, em Belém, e Peru, no dia 12, em Lima.

Chama atenção os retornos de Neymar, integrado recentemente ao Al-Hilal, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que ficaram de fora das últimas convocações de Ramon Menezes por lesão e opção técnica, respectivamente.

Ao mesmo tempo, causa questionamentos a ausência de jogadores do Botafogo, líder disparado no Brasileirão, assim como o corte de última hora do meia Lucas Paquetá, por conta das notícias veiculadas nesta sexta de que ele está sendo investigado na Inglaterra por violações em apostas esportivas.

- O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele. A CBF vai estar com as portas abertas assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora", disse Diniz.

A respeito do Botafogo, as ausências mais sentidas foram do goleiro Lucas Perri, do zagueiro Adryelson e do meia Eduardo. Tiquinho Soares, protagonista da campanha recordista no Brasileiro, também não foi chamado, mas está lesionado. Diniz explicou que o fato da equipe estar em primeiro "não quer dizer que tenhamos que convocar um jogador".

"Obviamente que o Botafogo tem muito mérito de estar onde está. A gente olhou para o Botafogo, mas não quer dizer que tenhamos que convocar um jogador porque o time está em primeiro no campeonato. O critério não é onde os times estão posicionados na tabela de classificação.

O treinador também foi perguntado sobre a ausência de jogadores do Flamengo - na pergunta, um repórter o definiu como "melhor elenco do país". Diniz adotou o mesmo critério sobre os jogadores do Botafogo e disse que houve atletas que foram analisados em "uma lista larga", antes da definitiva.

"Concordo que o Flamengo é o time com maior investimento do país, mas para o critério que adotamos, também não determina que o Flamengo tem que ter convocados. Tem jogadores que estavam na primeira lista, a larga, mas no momento que enxugamos os nomes, achamos que os jogadores que estavam mais adequados para ser convocados são esses da lista", observou.

Sem os riais cariocas, o treinador interino convocou outros quatro representantes do futebol brasileiro, sendo dois do Fluminense, time que ele concilia o tempo com a seleção brasileira: André e Nino. Bento, do Athletico, e Raphael Veiga, do Palmeiras, são os outros dois. Nova sensação do futebol mundial, a liga saudita teve dois convocados: além de Neymar, o zagueiro Ibañez, do Al-Ahli, também foi lembrado. Diniz afirmou que os critérios foram "absolutamente" técnicos para as escolhas.

"Os critérios foram absolutamente técnicos. Procurei levar os jogadores que vi nas melhores condições que vi para essa convocação", disse Diniz.

Confira a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Athletico) e Ederson (Manchester City);

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Monaco), Caio Henrique (Monaco) e Renan Lodi (Marselha).

Zagueiros: Ibañez (Al-Ahli), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Antony (Manchester United), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Neymar (Al-Hilal), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Jr (Real Madrid).