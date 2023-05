Real Madrid e City empatam em ida da semifinal da Champions

O Real Madrid empatou com o Manchester City por 1 a 1 nesta terça-feira (9), no Santiago Bernabéu, em partida de ida válida pela semifinal da Champions League.

Com o resultado, a definição de um dos finalistas da competição ocorrerá no jogo de volta, no Etihad Stadium.

A equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti abriu o placar no primeiro tempo, com um gol de Vinícius Júnior. Apesar do Manchester City ter tido mais posse de bola, o brasileiro recebeu a bola de Camavinga e acertou um lindo chute no canto do goleiro Ederson, aos 35 minutos, em seu único ataque.

Já na etapa final, o time inglês empatou a partida aos 21, após Kevin De Bruyne encher o pé de fora da área e colocar a bola no lado direito de Courtois.

Agora, os dois times voltam ao campo na partida de volta, que está marcada para a próxima quarta-feira (17), na cidade de Manchester.

Já os jogos da outra semifinal entre Milan e Inter de Milão serão disputados amanhã (10) e na terça que vem (16), no estádio San Siro. (com Ansa).