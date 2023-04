Entenda a fase de Playoffs da NBA para fazer apostas certeiras

A temporada regular da NBA se aproxima do seu fim, já que no dia 9 de abril vamos conhecer todos os 12 classificados de forma direta para os Playoffs e as 8 equipes que ainda buscam um lugar, mas terão que passar pelo Play-In.

Toda essa situação proporciona jogos emocionantes e movimenta as casas de apostas. A Betano tem ótimas odds para a NBA, sendo uma das principais plataformas para os apostadores que buscam os jogos da modalidade.

Já são seis equipes garantidas nos playoffs de basquete da liga: Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Philadelphia 76ers e Cleveland Cavaliers já estão classificados no Leste, enquanto Denver Nuggets e Memphis Grizzlies no Oeste.

Além disso, o Sacramento Kings, no Oeste, está bem próximo. As demais que ainda brigam, existe no mínimo o risco do Play-In, um torneio de repescagem disputado entre o 7º e 10º colocado de cada conferência.



Confira as datas importantes da NBA!

• 9 de abril - Último dia da temporada regular



• 11-14 de abril - Torneio de repescagem (Play-in)



• 15 de abril - Início dos playoffs



• 1º de junho - Jogo 1 das Finais da NBA



• 18 de junho - Jogo 7 das Finais da NBA (se necessário)



Como funciona o Play-In

O Play-In foi implementado na NBA durante a pandemia, já que não foi possível realizar os 82 jogos da regular. Porém, como foi um sucesso, a organização manteve o modelo, que funciona da seguinte forma:

• 7º enfrentam o 8º, quem vencer entra nos playoffs como a 7º melhor campanha;



• O perder deste confronto enfrenta o vencedor do 9º contra o 10º;



• Quem vencer entra como a 8º melhor campanha;



• Todos os jogos são em duelos únicos, na casa do melhor classificado.



Com isso, as duas últimas vagas em cada conferência são disputadas pelo Play-In, que agita o mundo da NBA com jogos em um curto espaço de tempo, mas com muita intensidade e situação de vida ou morte.



Quem são os favoritos para o título da NBA?



As casas de apostas já definiram os seus favoritos ao título, apresentando cotações interessantes. No topo, temos o Milwaukee Bucks, de Giannis Antetokounmpo, seguido pelo Boston Celtics de Jayson Tatum, ambos da Conferência Leste.

Já no Oeste, o Phoenix Suns chega com artilharia pesada, contando com Chris Paul, Devin Booker, Deandre Ayton e agora também tem Kevin Durant. Além disso, o Denver Nuggets, de Nikola Joki é um forte candidato. Confira as cotações!



1. Milwaukee Bucks, @3.80



2. Boston Celtics, @4.25



3. Phoenix Suns, @6.00



4. Denver Nuggets, @8.50



5. Philadelphia 76ers, @10.00



Além disso, existem as equipes que correm por fora. Nessa lista, estão os atuais campeões, Golden State Warriors, com odds @12.00. O Clippers, de Kawhi Leonard e Paul George, vem na sequência com @15.00, enquanto o Memphis, de Ja Morant, tem cotação @15.00. Ainda brigando pelo Play-In, o Los Angeles Lakers, de LeBron James, tem odds @23.00.



Como apostar na NBA?



As apostas em basquete são feitas através de casas de apostas regulamentadas, com inúmeras opções. Para criar uma conta, basta ser maior de idade e optar por uma empresa que trabalhe dentro da lei.



É possível apostar no vencedor de um jogo, pontos, mercado de jogadores, handicaps e muito mais. Além disso, existem apostas futuras, como no vencedor da NBA.

Faça sempre uma boa análise, monte o seu bilhete e aposte com muita responsabilidade.