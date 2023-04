Opositor venezuelano Guaidó diz ter sido 'expulso da Colômbia' e embarca em avião rumo aos EUA

O opositor político venezuelano Juan Guaidó, que há mais de quatro anos se autoproclamou chefe de Estado da Venezuela, declarou que foi expulso da Colômbia e está agora a caminho dos Estados Unidos.

Nessa segunda-feira (24), Guaidó disse que deixou a Venezuela e passou a fronteira a pé para a Colômbia, onde esperava participar da cúpula convocada pelo presidente colombiano Gustavo Petro.

O opositor venezuelano também anunciou que tinha intenção de se reunir com delegações internacionais que estavam chegando à Colômbia para participar da cúpula desta terça-feira (25), sem especificar se pretendia retornar à Venezuela. Por sua vez, o governo colombiano, em resposta à declaração de Guaidó, anunciou que apenas países convidados participariam da conferência.



Em sua mensagem, Guaidó expressou seu desejo de que a cúpula "possa garantir" que o governo de Nicolás Maduro retorne à mesa de negociações no México e "chegue a acordo sobre um cronograma credível para eleições livres e justas como solução do conflito".

No final de março, Petro anunciou a convocação para 25 de abril de uma cúpula internacional na capital colombiana destinada a promover o diálogo entre a oposição e o governo da Venezuela, que possa resultar em um cancelamento das sanções impostas pelos EUA contra a nação caribenha.

A chancelaria colombiana esclareceu em um comunicado, antes do voo do líder da oposição para os EUA, que os serviços de imigração da Colômbia "levaram o senhor Juan Guaidó, de nacionalidade venezuelana, que se encontrava em Bogotá de maneira irregular, ao aeroporto de El Dorado com o intuito de verificar sua partida em uma companhia aérea comercial para os Estados Unidos, durante a noite".

O próprio opositor disse em um vídeo publicado no Twitter que foi "expulso da Colômbia". (com Agência Brasil)