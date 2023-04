'Mentalmente afiado': Biden, 80 anos, reafirma que vai disputar a reeleição

O presidente Joe Biden disse nesta terça-feira (25) que buscará um segundo mandato na Casa Branca em 2024, uma decisão que testará se os americanos estão prontos para dar ao democrata de 80 anos, já o presidente mais velho dos Estados Unidos, mais quatro anos no cargo.

Biden fez seu anúncio em um vídeo produzido com habilidade e divulgado por sua nova equipe de campanha, no qual declara que é seu trabalho defender a democracia americana. Ele abre com imagens do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA por apoiadores do ex-presidente Donald Trump.

“Quando concorri à presidência há quatro anos, disse que estávamos em uma batalha pela alma da América, e ainda estamos”, disse Biden. "Não é hora de ser complacente. É por isso que estou concorrendo à reeleição."

"Vamos terminar este trabalho. Eu sei que podemos", disse ele.

Biden descreveu as plataformas republicanas como ameaças à liberdade americana, prometendo lutar contra os esforços para limitar os cuidados de saúde das mulheres, cortar a Previdência Social e proibir livros, enquanto criticava os "extremistas do Maga". Maga é a sigla para o slogan político "Make America Great Again" (Faça a América grande novamente) de Trump, que pode muito bem ser o oponente republicano de Biden nas eleições de novembro de 2024.

Nos dois anos desde que assumiu o cargo de Trump, Biden obteve a aprovação do Congresso para bilhões de dólares em fundos federais para enfrentar a pandemia da Covid-19 e para novas infraestruturas, e supervisionou os níveis mais baixos de desemprego desde 1969, embora um período de 40 anos alta da inflação prejudicou seu histórico econômico.

A idade de Biden torna sua candidatura à reeleição uma aposta histórica e arriscada para o Partido Democrata, que enfrenta um difícil mapa eleitoral para ocupar o Senado em 2024 e agora é minoria na Câmara dos Deputados.

Os índices de aprovação de Biden ficaram parados em apenas 39% em uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada em 19 de abril e há grandes preocupações sobre sua idade entre alguns americanos; ele teria 86 anos ao final de um possível segundo mandato, quase uma década a mais do que a expectativa de vida média do homem americano.

Os médicos declararam Biden, que não bebe álcool e se exercita cinco vezes por semana, "apto para o serviço" após um exame em fevereiro. A Casa Branca diz que seu histórico mostra que ele é mentalmente afiado o suficiente para os rigores do trabalho.

Biden será acompanhado em sua busca de 2024 por sua companheira de chapa, a vice-presidente Kamala Harris.

TRUMP NOVAMENTE?

A entrada de Biden na corrida segue o anúncio de Trump em novembro de que ele buscaria um segundo mandato depois de perder a disputa de 2020 para Biden.

Biden, concorrendo como titular, provavelmente não enfrentará muita concorrência dentro de seu partido. Nenhum democrata sênior mostrou sinais de desafiá-lo e ele compilou um conselho de democratas em ascensão para aconselhar sua campanha, incluindo os governadores JB Pritzker, de Illinois, e Josh Shapiro, da Pensilvânia.

Candidatos presidenciais republicanos em potencial e declarados começaram a enquadrar a eleição de 2024 em torno de cortar gastos do governo em meio à inflação ainda alta, restringir o aborto, o crime em cidades administradas pelos democratas e a imigração ilegal.

Os dois principais candidatos republicanos, Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis, querem limitar o acesso de crianças trans a times esportivos e cuidados médicos de afirmação de gênero, e restringir como as escolas ensinam questões LGBTQ+ e a história americana de escravidão e disparidades raciais.

NÃO É UM RECAPITULAÇÃO DE 2020

Biden fez uma campanha principalmente virtual para derrotar Trump nas eleições de 2020 enquanto a Covid crescia, dizendo que buscava unificar o país, reconstruir a economia e controlar melhor o vírus.

Com as restrições pandêmicas principalmente nos Estados Unidos, a corrida de 2024 provavelmente será muito diferente, mais física.

Depois de perder por 7 milhões de votos para Biden em 2020, Trump se recusou a admitir a derrota, alegando falsamente que houve fraude eleitoral generalizada.

Seus apoiadores invadiram o prédio do Capitólio dos Estados Unidos em Washington em 6 de janeiro de 2021, em apoio às suas reivindicações, mas não conseguiram impedir a certificação do Congresso da vitória de Biden.

O vídeo da campanha de Biden sugere que ele planeja lembrar os eleitores dessas ações, enquanto elogia sua forma de lidar com a recuperação econômica da crise pandêmica, especialmente a força do mercado de trabalho.

Outros temas de Biden podem incluir o forte apoio dos EUA à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia e o que a Casa Branca diz serem planos republicanos para desvendar os programas federais de saúde e populares entre os eleitores mais velhos.

Neste verão, Biden está desafiando os republicanos a encontrar um terreno comum para aumentar o teto da dívida dos EUA antes que o país entre em default em questão de meses.

Cinquenta e nove por cento dos democratas entrevistados pela Reuters/Ipsos em fevereiro disseram que a frase "Joe Biden está velho demais para trabalhar no governo" descreve o presidente.