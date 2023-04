Em declaração, chanceleres do G7 se unem contra Rússia e China

Os chanceleres dos países-membros do grupo dos sete países mais desenvolvidos do mundo (G7) emitiram uma declaração conjunta na qual pedem a retirada imediata de tropas da Rússia do território da Ucrânia. Eles expressaram ainda forte oposição às tentativas da China de mudar unilateralmente o status quo pela força e coerção.

Na manhã desta terça-feira (18), os ministros do G7 encerraram um encontro de três dias na cidade de Karuizawa, província de Nagano, na região central do Japão.

A declaração condena a Rússia e pede a retirada imediata e incondicional de todas as tropas do país da Ucrânia. O documento também diz que o G7 continua a apoiar a Ucrânia e pede que países terceiros parem de fornecer armas à Rússia.

A China também é mencionada na declaração, que expressa sérias preocupações com as situações nos Mares da China Oriental e Meridional, e ressalta a importância da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Hayashi Yoshimasa, declarou à imprensa que os chanceleres confirmaram pela primeira vez por escrito que o G7 manifestaria oposição a quaisquer tentativas de mudança unilateral do status quo em qualquer parte do mundo.

Hayashi disse que os ministros confirmaram ainda seu envolvimento em uma ordem internacional livre e aberta com base no Estado de direito, à qual o Japão dá importância. (com NHK)