G7 reforça compromisso com descarbonização em 1º dia, diz Pichetto

Os ministros de Energia e Meio Ambiente dos países do G7 reforçaram neste sábado (15) um "forte compromisso com a descarbonização e outros esforços de mitigação da crise climática" no primeiro dia da cúpula no Japão.

A declaração foi dada à ANSA pelo ministro do Meio Ambiente e Segurança Energética, Gilberto Pichetto, após o encerramento da sessão.<

"Este primeiro dia correu bem, assistimos a uma forte aposta em avaliações concretas dos objetivos finais da descarbonização, da parte sobre o clima, elétricos, nas etapas a percorrer, bem como na questão dos veículos ligeiros e pesados numa via paralela à das avaliações da UE", disse.





De acordo com Pichetto, "ainda está em andamento o ajuste dos pontos de acordo para o documento final, que não será fechado até a coletiva de amanhã.<

"Ao promover uma ação climática ambiciosa, nossa voz deve ser mais alta, nossa mensagem mais clara, nosso exemplo deve liderar", afirmou ele.



O ministro italiano explicou ainda que a "COP28 em Dubai oferece uma oportunidade fundamental para relançar a ação sobre o clima e é esperado que haja "o encerramento do primeiro 'Balanço Global' desde a adoção do Acordo de Paris, para fazer um balanço do que foi alcançado, mas não precisamos esperar o resultado para entender se temos que agir".



Pichetto lembrou a necessidade de "corrigir a nossa trajetória atual", para "não aumentar os riscos relacionados com o clima", o que exigiria "medidas drásticas para reduzir as emissões nos próximos anos com custos ambientais, econômicos e sociais crescentes".



Atentado

Paralelo ao G7, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, precisou ser retirado às pressas de um evento após uma explosão em um porto em Wakayama, cidade do sudoeste do Japão.

Segundo as autoridades, um jovem de 24 anos é o suposto autor da explosão causada durante o comício eleitoral. O homem mora na cidade de Kawanishi, em Hyogo, e foi imediatamente bloqueado pelas forças de segurança. Ele está detido.

Fontes oficiais disseram ao canal público NHK que dois objetos cilíndricos foram encontrados, um dos quais explodiu, enquanto o outro foi apreendido pelas autoridades. Ninguém se machucou. (com Ansa)