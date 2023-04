Papa Francisco anuncia viagens para França e Mongólia

O papa Francisco revelou, durante uma audiência privada nesta sexta-feira (14), que fará viagens para Marselha, na França, e para a Mongólia ainda neste ano. A informação foi repassada no encontro com dirigentes e funcionários da companhia aérea ITA Airways.

"Em duas semanas, se Deus quiser, partirei para a 41ª peregrinação apostólica ao visitar a Hungria. Depois, vou para Marselha, depois para a Mongólia, todas essas coisas que estão na lista de espera", afirmou aos presentes.

Os rumores de que Francisco iria para a Mongólia começaram a circular no fim do ano passado pelo cardeal Giorgio Marengo, que disse que o chefe da Igreja Católica havia aceitado um convite feito pelo governo local em agosto de 2022. Mas, até hoje, o Vaticano não havia confirmado a ida ao país.

Já sobre Marselha, é a segunda vez que o Papa fala sobre a ida à cidade e especula-se que as duas idas seriam combinadas - da França diretamente para o país asiático - em setembro.

Ainda no encontro, o pontífice agradeceu o trabalho dos funcionários da empresa aérea italiana, dizendo que eles "representam 'as asas do Papa' porque permitem que eu possa voar até os confins da terra levando o Evangelho da esperança e da paz".

"A companhia de 'bandeira' italiana que vocês representam acompanha sempre o sucessor de Pedro e sua equipe nas viagens de ida e, em alguns casos, também na viagem de volta e nas transferências internas, ou de um país para outros dentro da mesma viagem. É um serviço muito precioso, que pede competência, cuidado e atenção a tantas particularidades, incluindo a nada fácil logística. E eu sei bem, como vocês veem, mesmo com alguns problemas de mobilidade, mas graças também a ajuda de vocês, o Papa continua a viajar", finalizou. (com Ansa)