Lula é escolhido pela revista TIME 'uma das 100 pessoas mais influentes do ano'

Nesta quinta-feira (13), foi divulgada a lista das 100 pessoas mais influentes da revista TIME, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está na lista deste ano.

O responsável pelo texto de Lula na escolha da revista, foi o ex-vice-presidente dos EUA, Al Gore.

"Como presidente, Lula prometeu fortalecer a posição do Brasil no mundo – renovando o compromisso do país com a democracia, justiça e equidade econômica. Mas em nenhuma outra área ele pode causar um impacto mais significativo do que nas crises gêmeas do clima e da biodiversidade", afirma o texto publicado pela TIME.

Al Gora ainda acrescenta que "do combate à perda florestal à aceleração da transição para energia limpa no Brasil, a liderança do presidente Lula será fundamental nesta década decisiva para a ação climática".

Além de Lula, personalidades políticas como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro; o chanceler alemão, Olaf Scholz; o presidente dos EUA, Joe Biden e a primeira-dama da Ucrânia, Alyona Zelenska, estão na lista.

Em maio do ano passado, a revista publicou uma edição com Lula na capa, com os dizeres "o líder mais popular do Brasil busca o retorno à presidência". (com agência Sputnik Brasil)