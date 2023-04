Brasil está pronto para ampliar parceria com Itália, diz subsecretário de Defesa

Da plataforma aeronáutica M-346 da Leonardo ao Logistic Support Ship (LSS), navio produzido pela Fincantieri, o Brasil manifesta a intenção de ampliar sua colaboração com a Itália. É o que emergiu de um encontro entre o subsecretário de Defesa da Itália, Matteo Perego di Cremnago, e o ministro da Defesa brasileiro, José Múcio, às margens da LAAD Defence & Security, que está sendo realizada no Rio de Janeiro.

"Com o ministro Múcio discutimos a vontade recíproca de consolidar a nossa parceria, também com a produção de alguns ativos no Brasil", explica o subsecretário à Ansa.

A partir "da segurança nascida nos anos 1980 com a colaboração vencedora" sobre os aviões de ataque AMX àquela mais recente sobre o carro blindado destruidor de tanques do consórcio Leonardo-Iveco, Centauro 2, sobre o qual há "uma margem potencial de novo crescimento", até o veículo blindado Guarani produzido no Brasil, em contrato de mais de 1,5 mil unidades, o ministro brasileiro confirmou o "forte interesse para uma colaboração em 360 graus", evidencia o subsecretário.

Uma manifestação que não se limita só ao setor de veículos de defesa terrestre, mas chega até a aeronáutica, em particular, com a plataforma M-346 da Leonardo para treinamento de pilotos, com treinamento de pilotos nas escolas IFTS de Galatina e Decimomannu. E, no campo naval, há um forte interesse pelos navios-tanque Logistic Support Ship, da Fincantieri, que possibilitam duplo uso no caso também de catástrofes naturais.

E vendo a transferência de tecnologia italiana para a produção do Centauro 2 e do Guarani, conclui Perego, "o Brasil também pode se tornar um parceiro do qual se exporta para o resto da América Latina". (com Ansa).