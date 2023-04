Franceses voltam às ruas para contestar novo sistema de aposentadoria

Os franceses voltam às ruas nesta quinta-feira (13), em mais uma manifestação de protesto convocada pelos sindicatos contra o novo sistema de aposentadoria, proposto pelo governo do presidente Emmanuel Macron.

Esta é a 12ª jornada nacional de protestos, que nos últimos três meses têm levado milhões de pessoas às ruas e têm sido marcados por episódios de violência.

As manifestações ocorrem um dia antes de o Conselho Constitucional francês (grupo de especialistas equivalente a um tribunal) se pronunciar sobre a constitucionalidade da nova lei, aprovada por meio de dispositivo constitucional e sem votação no Parlamento.

A nova lei aumenta de 62 para 64 anos a idade para se aposentar, sem penalizações financeiras.

A última ação de protesto, no dia 6 de abril, foi marcada por atos de violência, pela detenção de mais de uma centena de pessoas e por vários feridos, incluindo agentes das forças de segurança. Nesse dia, as autoridades francesas indicaram que cerca de 570 mil pessoas foram às ruas, enquanto os sindicatos apontaram quase 2 milhões, números inferiores quando comparados com manifestações anteriores. (com RTP)