Lula: Novo Banco de Desenvolvimento está a caminho de se tornar 'o grande banco do Sul Global'

"Um grande dia para o Brasil e o BRICS", disse Lula, que compareceu à posse de Dilma Rousseff como presidente do NDB em Xangai.



"A posse de uma mulher à frente de um banco global seria por si só um fato extraordinário. Mas a importância histórica deste momento vai muito além", postou o presidente em sua conta no Twitter.

"O Banco do Brics já atraiu quatro novos membros: Bangladesh, Egito, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. Vários outros estão em vias de adesão, e estou certo de que a chegada da presidenta Dilma Rousseff contribuirá para esse processo", acrescentou.

Para Lula, "o Novo Banco de Desenvolvimento reúne todas as condições para se tornar o grande banco do Sul Global".



"E o tempo em que o Brasil esteve ausente das grandes decisões mundiais ficou no passado. Estamos de volta ao cenário internacional, após uma inexplicável ausência", ressaltou.

O presidente destacou também que o NDB é o primeiro Banco de Desenvolvimento de alcance global que foi constituído sem a participação dos países desenvolvidos em sua fase inicial, o que o livra das condições impostas pelas instituições tradicionais às economias emergentes.



"A criação deste Banco mostra que a união de países emergentes é capaz de gerar mudanças sociais e econômicas relevantes para o mundo", afirmou Lula.

O presidente mencionou que os recursos do NDB contribuem para financiar no Brasil projetos de infraestrutura, programas de apoio à renda, mobilidade sustentável, adaptação à mudança climática, saneamento básico e energias renováveis.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou a visita oficial de três dias à China, desembarcando em Xangai no início da manhã dessa quarta-feira (12). Nesta quinta (13), Lula terá um encontro com empresários e, à noite, viajará a Pequim, onde nessa sexta (14), se concentrará à parte mais política e institucional da visita, incluindo uma reunião bilateral com seu homólogo chinês, Xi Jinping. (com agência Sputnik Brasil)