Rússia diz que documentos vazados dos EUA podem ser 'falsos'

O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, afirmou nesta quarta-feira (12) que Moscou não descarta que a série de documentos norte-americanos secretos vazados nas redes sociais podem ser falsos e divulgados deliberadamente para "incriminar" o governo russo.

"Não temos uma posição sobre isso. Talvez seja até interessante para alguns olharem esses documentos, mas se se tratar de algo falso, pode ser uma provocação deliberada", disse aos jornalistas em fala republicada pela agência de notícias Tass.

Os documentos secretos foram vazados em duas levas por sites anônimos e nas redes sociais e fontes do governo de Joe Biden apontaram o dedo para a Rússia na divulgação.

Os textos revelam informações sobre a guerra na Ucrânia, sobre a segurança dos EUA em vários conflitos e também apresentam dados sobre possíveis vendas de armas para os russos e ucranianos por países terceiros - caso do Egito no primeiro e da Sérvia no segundo.

Esses governos se apressaram em desmentir as informações, dizendo que elas foram inventadas. Já fontes de Washington, que investiga o vazamento por meio do Departamento de Justiça e do Pentágono, afirmam que muitos dos dados foram manipulados. Mas, de qualquer forma, a divulgação causou mal estar entre os aliados dos norte-americanos.



Quem também se manifestou hoje foi o Ministério da Defesa do Reino Unido, que pediu "cautela" sobre os documentos porque, em vários deles, "há um significativo nível de imprecisão". Segundo a pasta, muitos dos dados "têm potencial para disseminar desinformação". (com agência Ansa)