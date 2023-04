Tensao no Oriente Médio se amplia com ataques da Síria

O clima de tensão no Oriente Médio teve mais um capítulo neste domingo (9) com ao menos seis foguetes lançados do sul da Síria contra Israel. A informação foi repassada à imprensa local por um dos porta-vozes dos militares do país.

Por sua vez, o exército do país revidou com disparos de artilharia e drones lançadores de mísseis. Sucessivamente, a aviação israelense fez um ataque aéreo contra uma divisão do exército sírio, sistemas de radares militares e postos de artilharia.

As hostilidades têm aumentado consideravelmente desde que policiais israelenses agrediram e prenderam centenas de muçulmanos dentro da mesquita Al Aqsa, na última semana.

Desde então, o grupo Hamas fez ataques com foguetes a partir da Faixa de Gaza e o Líbano também fez lançamentos contra o território israelense - em ataques que foram todos revidados.

Também foram registradas ações dentro de Israel, inclusive uma em Tel Aviv que matou o italiano Alessandro Parini. (com Ansa)