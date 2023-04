China 'cerca' Taiwan com exercícios militares

A China aumentou os exercícios militares ao redor de Taiwan e está buscando "cercar" totalmente a península, informa a própria TV estatal chinesa "CCTV" neste sábado (8).

Segundo a emissora, militares estão fazendo "patrulhamento e ações de avanço ao redor da ilha, dando forma a posições de aproximação e controle de toda a área". Estão sendo usados navios lança-mísseis, contratorpedeiros, jatos e bombardeiros.

Em nota, o Ministério da Defesa de Taiwan informou que identificou um navio de guerra chinês e outros 29 aviões militares do Exército na área ao redor da península.

"O Partido Comunista Chinês está deliberadamente criando tensões no Estreito de Taiwan e causando um impacto negativo na segurança e no desenvolvimento econômico da comunidade internacional", afirma o comunicado.

A presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, se manifestou e criticou o "contínuo expansionismo autoritário" da China.

"Queremos continuar a trabalhar com os EUA e com os outros países para defender os valores da liberdade e da democracia", pontuou ainda.



A China voltou a intensificar as ações militares na região após Tsai ir aos Estados Unidos e se reunir com políticos locais. (com Ansa).