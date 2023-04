Papa Francisco não celebrará Via Crucis no Coliseu

O papa Francisco não celebrará a Via Crucis no Coliseu de Roma, nesta sexta-feira (7), confirmou o Vaticano.

"Por conta do frio intenso desses dias, o papa Francisco acompanhará a Via Crucis dessa noite da Casa Santa Marta [residência oficial], unindo-se às orações daqueles que irão com a Diocese de Roma ao Coliseu", diz a nota da sala de imprensa da Santa Sé.



Conforme a previsão do tempo, na hora da cerimônia os termômetros devem marcar entre 10°C e 11°C.

O pontífice deixou o hospital Policlínico Gemelli no último sábado (1º) após permanecer internado por conta de problemas respiratórios. No entanto, ao deixar o local, o líder católico disse que gostaria de cumprir todos os compromissos da Semana Santa, mas o Vaticano já havia designado e deixado de sobreaviso cardeais experientes para possivelmente presidir as celebrações.

No entanto, até esta quinta-feira, Francisco vinha cumprindo a intensa agenda de compromissos religiosos da semana, iniciada com a missa de Ramos no último dia 2 até a cerimônia do lava-pés nesta quinta-feira (6).



A princípio, o Papa irá celebrar a missa da Paixão do Senhor, marcada para às 17h (12h no horário de Brasília) desta sexta na Capela Papal no Vaticano. (com Ansa)