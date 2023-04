Trump se declara inocente nas 34 acusações contra ele

Nesta terça-feira (4), o ex-presidente, Donald Trump, chegou ao Tribunal Criminal de Manhattan em dia histórico nos EUA, quando o primeiro ex-presidente foi formalmente acusado. Ele responde a acusações relacionadas a pagamento de suborno a uma ex-atriz pornô.

No caminho para o tribunal, Trump postou em sua plataforma de mídia social, Truth Social, dizendo que tudo "parece tão surreal: "Uau, eles vão me prender. Não posso acreditar que isso está acontecendo na América", afirmou.

O ex-presidente americano foi indiciado no caso em que é acusado de ter ocultado um pagamento para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels.

Daniels alega que fez sexo com Trump e que aceitou US$ 130 mil (R$ 660 mil) do ex-advogado de Trump, Michael Cohen, pouco antes das eleições presidenciais de 2016 em troca do seu silêncio sobre o encontro.

O juiz que conduzirá o caso será Juan Merchan, que presidiu o julgamento da Organização Trump, condenada por fraude fiscal e multada em US$ 1,6 milhão (R$ 8,1 milhões).

Trump se declarou inocente das 34 acusações feitas contra ele. O ex-presidente deve fazer um discurso na Flórida mais tarde. (com Agência Sputnik Brasil)