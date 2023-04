Trump em tribunal: Nova York tem segurança reforçada

O ex-presidente dos Estados Unidos (EUA) Donald Trump deve comparecer a um tribunal nesta terça feira (4), o que pode ser histórico para o país. Pela primeira vez, um ex-presidente norte-americano enfrenta uma acusação criminal, no caso que envolve o suborno de uma atriz de filmes pornográficos. Em Nova York, a segurança foi reforçada com 35 mil agentes policiais.

Trump teria pago a uma estrela de filmes pornográficos, Stormy Daniels, quantia mais ou menos significativa para manter silêncio sobre uma relação extraconjugal.

Em 2018, o Wall Street Journal noticiava o pagamento, em 2016, durante a campanha presidencial norte-americana, de US$ 130 mil dólares à atriz para que ela não divulgasse um caso com Donald Trump.

O pagamento foi feito por Michael Cohen, advogado do candidato dos republicanos, que mais tarde teria sido reembolsado pelo já presidente. Michael Cohen viria a ser detido após vir a público um acordo de confidencialidade, mas Trump continuou a escapar a qualquer consequência legal.

Em novembro passado, o promotor distrital de Manhattan, Alvin L. Bragg, disse que ia reabrir o processo para investigar eventuais responsabilidades do próprio Trump no pagamento a Stormy Daniels.

Bragg convocou em janeiro um grande júri que, na semana passada, votou para indiciar o ex-presidente, que se apresenta hoje às autoridades em Nova Iorque. Semelhante à forma como abandonou a Presidência, com um discurso explosivo apontado como catalisador da invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, ele deixou também agora, na rede social Truth, palavras que incitam a ação dos seus seguidores nas ruas. (com RTP)