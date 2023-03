Rússia prende repórter dos EUA sob acusações de espionagem em mais um golpe para relações terríveis

A Rússia acusou nesta quinta-feira (30) um correspondente norte-americano do "Wall Street Journal" de espionagem, em um caso que certamente agravará a disputa diplomática de Moscou com Washington sobre a guerra na Ucrânia e provavelmente isolará ainda mais a Rússia.

O jornal negou as acusações e exigiu a libertação imediata do "repórter de confiança e dedicado" Evan Gershkovich . A Casa Branca disse que o Departamento de Estado está em contato direto com o governo russo sobre sua detenção e pediu aos cidadãos americanos que vivem ou viajam na Rússia que saiam imediatamente.

"Condenamos a detenção do Sr. Gershkovich nos termos mais fortes", disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre. "Também condenamos o contínuo direcionamento e repressão do governo russo contra jornalistas e a liberdade de imprensa."

Gershkovich, um homem de 31 anos que trabalhou na Rússia como jornalista por seis anos, é o americano de maior destaque preso lá desde a estrela do basquete Brittney Griner, que foi libertada em dezembro após 10 meses de prisão por acusações de drogas.

O FSB disse que prendeu Gershkovich na cidade industrial de Yekaterinburg, nos Urais, "suspeito de espionar no interesse do governo americano" ao coletar informações sobre "uma das empresas do complexo militar-industrial da Rússia", que não identificou.

Ele foi levado a Moscou, onde um tribunal em audiência fechada ordenou que ele fosse mantido em prisão preventiva até 29 de maio.

Gershkovich, que trabalha para o "Journal" há pouco mais de um ano, disse ao tribunal que não é culpado. Seu empregador disse que o caso contra ele, que se acredita ser o primeiro caso criminal por espionagem contra um jornalista estrangeiro na Rússia pós-soviética, foi baseado em uma alegação falsa.

A espionagem sob a lei russa pode ser punível com até 20 anos de prisão.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Rússia concederia acesso consular dos EUA a Gershkovich, acrescentando que o caso contra ele seria tornado público.

Daniil Berman, um advogado que representa o repórter, não teve permissão para entrar no tribunal ou ver as acusações, disse Berman a repórteres do lado de fora. Ele acreditava que Gershkovich seria levado para Lefortovo, a prisão do século 19 no centro de Moscou, famosa na época soviética por manter prisioneiros políticos.

"O 'Wall Street Journal' nega veementemente as alegações do FSB e busca a libertação imediata de nosso confiável e dedicado repórter, Evan Gershkovich. Somos solidários com Evan e sua família", diz comunicado do jornal.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, disse que é muito cedo para falar sobre qualquer possível troca de prisioneiros com os Estados Unidos, afirmando que tais acordos normalmente são feitos apenas depois que um prisioneiro é condenado.

A TV estatal Rossiya-24 transmitiu um segmento de quase cinco minutos sobre a prisão de Gershkovich, cerca de 17 minutos depois do boletim das 18h.

Seu correspondente disse que o trabalho de Gershkovich tinha um "caráter abertamente propagandista", citando como evidência uma história publicada por ele esta semana e intitulada "A economia da Rússia está começando a se desfazer".

A reportagem da TV russa observou que a região de Yekaterinburg, onde ele foi detido, é um importante centro da indústria de defesa da Rússia, sugerindo que esse era o objeto de sua "curiosidade".

Além de intensificar o conflito diplomático de Moscou com os Estados Unidos, o caso pode isolar ainda mais a Rússia, assustando mais alguns dos poucos jornalistas estrangeiros que ainda trabalham lá.

Moscou efetivamente proibiu todos os meios de comunicação russos independentes desde o início da guerra, mas continuou a credenciar alguns repórteres estrangeiros. O jornalismo tornou-se severamente limitado por leis que impõem longas sentenças para qualquer crítica pública à guerra, à qual a Rússia se refere como uma "operação militar especial".

KIEV RECONHECE ALGUNS GANHOS RUSSOS

A Ucrânia disse na quinta-feira que as forças russas obtiveram alguns ganhos dentro da cidade de Bakhmut, campo de batalha no leste, mas a um alto preço em vidas perdidas, o que embotou a ofensiva de Moscou enquanto Kiev prepara um contra-ataque próprio.

A pequena cidade mineira de Bakhmut tem sido o local da batalha de infantaria mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com as forças russas buscando sua primeira vitória desde meados de 2022.

A Ucrânia está na defensiva há quase cinco meses, mas diz que planeja uma contra-ofensiva em breve.

"As forças inimigas tiveram algum sucesso em suas ações destinadas a invadir a cidade de Bakhmut", disse o Estado-Maior das Forças Armadas ucranianas em um relatório noturno. "Nossos defensores estão controlando a cidade e repelindo numerosos ataques inimigos."

O relatório não deu detalhes sobre os ganhos russos. O Instituto para o Estudo da Guerra disse que tropas russas e mercenários de Wagner capturaram território no sul e sudoeste da cidade nos últimos dois dias, e Wagner ocupou uma usina de metal no norte nesta semana.

As forças russas avançam lentamente dentro de Bakhmut em intensos combates de rua. Um mês atrás, Kiev parecia prestes a abandonar a cidade, mas desde então decidiu ficar e lutar por ela, na esperança de quebrar a força de ataque.

A vice-ministra da Defesa, Hanna Malyar, disse em uma postagem nas redes sociais que as perdas eram inevitáveis, mas "as perdas do inimigo são muitas vezes maiores".

Serhiy Cherevatyi, um porta-voz militar ucraniano, disse à televisão nacional: "Bakhmut continua sendo o epicentro da atividade militar... Ainda está constantemente 'quente' lá."

À medida que o inverno se transforma em primavera, a questão premente é quanto tempo mais a Rússia pode sustentar sua ofensiva e quando ou se a Ucrânia contra-atacará.

A invasão russa destruiu cidades ucranianas e pôs em fuga milhões de refugiados. Acredita-se que dezenas de milhares de civis e soldados ucranianos de ambos os lados tenham morrido.

Moscou, que diz ter enviado tropas porque seu vizinho representa uma ameaça à segurança, prometeu continuar lutando pelo menos até controlar todo o território das províncias do leste, entre as cinco que afirma ter anexado. Kiev diz que vai lutar até que todas as tropas russas sejam expulsas de suas terras.