Austin: EUA vão continuar a pilotar drones de inteligência no Mar Negro, apesar de recente incidente

Os Estados Unidos continuam a pilotar drones em áreas do mar Negro que consideram necessárias para a coleta de informações, apesar da recente queda de um drone perto da Rússia, disse o secretário de Defesa, Lloyd Austin, nessa terça-feira (28).



"Voamos nos caminhos que queremos voar no mar Negro para coletar informações de inteligência", disse Austin durante uma audiência do Comitê de Serviços Armados do Senado, quando perguntado se os EUA continuam a voar na área do drone acidentado. "Vamos voar os caminhos que acharmos necessários para coletar informações de inteligência."



No início deste mês, um drone norte-americano MQ-9 Reaper caiu no mar Negro depois que caças russos foram enviados para interceptar a aeronave. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o drone caiu após manobras bruscas, enquanto os EUA acusam um dos jatos russos de atingir a hélice do drone.

Austin se recusou a confirmar se os EUA continuam a pilotar drones na mesma área em que o drone se acidentou, recomendando que os legisladores levassem a discussão para uma sessão fechada.

Mais cedo, a CNN noticiou que os EUA estão agora pilotando drones no mar Negro em caminhos mais distantes da costa, limitando a capacidade de Washington de reunir informações em uma tentativa de evitar provocações. No entanto, já existe o desejo de voltar a caminhos mais próximos do território russo, disse a matéria, citando uma autoridade dos EUA. (com Sputnik Brasil)