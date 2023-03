Ministro da Defesa francês promete dobrar entrega de projéteis de 155 mm para Ucrânia

"Também vamos fornecer o equipamento terrestre necessário para a contraofensiva da Ucrânia: vamos dobrar o fornecimento de projéteis de 155 mm, dois mil por mês a partir do final de março", disse ele.

Além disso, segundo o ministro, o sistema de mísseis superfície-ar Samp/T vai ser entregue às Forças Armadas ucranianas no futuro próximo.

Ao mesmo tempo, a França considera efetuar novas contribuições ao fundo de assistência à Ucrânia. Os € 200 milhões (R$ 1,125 bilhão) alocados anteriormente já foram totalmente gastos, disse o ministro.

Na semana passada, Lecornu disse que a França planeja dobrar a sua produção militar até o final do ano.

De acordo com informações da mídia, o Ministério da Defesa acordou com as empresas da indústria militar francesa aumentar a produção de munições tanto para as Forças Armadas ucranianas quanto para seu próprio Exército, bem como retomar a produção de cerca de 20 itens de produtos militares estrategicamente importantes.

As peças de artilharia de 155 mm estão em serviço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A França, em particular, enviou para a Ucrânia obuseiros TRF1 rebocados e os Caesar autopropulsados. (com Sputnik Brasil)