Putin recebe Xi Jinping e demonstra interesse em 'plano de paz'

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nessa segunda-feira (20), em Moscou, seu homólogo chinês, Xi Jinping, e afirmou que seu governo "olha com interesse as propostas da China para resolver a crise na Ucrânia".

O líder russo reafirmou ainda que está "aberto a negociações" sobre o conflito, que completou um ano no último 24 de fevereiro.

Assim que recebeu seu homólogo, Putin reforçou que a visita de Xi era "simbólica" por ocorrer 10 anos depois da primeira ida do líder chinês a Moscou e "desde então, demos passos adiante no desenvolvimento das nossas relações".

Por sua vez, Xi destacou à imprensa estatal russa que considera Putin "um querido amigo" e que os dois países "devem manter as relações estreitas".

Além disso, o líder chinês declarou que está convencido de que os cidadãos russos vão apoiar Putin nas próximas eleições presidenciais de 2024, mesmo que o russo ainda não tenha confirmado sua candidatura para disputar um novo mandato.

"Sei que as próximas eleições presidenciais acontecerão em seu país no ano que vem. Graças à sua forte liderança, a Rússia fez progressos significativos em termos de sucesso e prosperidade do país nos últimos anos", declarou Xi, no início da reunião, segundo a agência Interfax.



Enquanto as palavras em mandarim do líder chinês eram traduzidas para o russo, Putin sorriu brevemente.

Os dois conversaram em particular e depois jantaram juntos. Até o momento, nenhum comunicado oficial sobre a reunião foi divulgado. (com Ansa)