Tribunal PenaI Internacional pede prisão de Putin por crimes de guerra contra crianças na Ucrânia

O Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu nesta sexta-feira (17) um mandado de prisão contra o presidente russo, Vladimir Putin, acusando-o do crime de guerra de deportação ilegal de crianças da Ucrânia, em uma ação que causou indignação no Kremlin.

Putin é apenas o terceiro presidente em exercício a receber um mandado de prisão do TPI, depois do sudanês Omar al-Bashir e do líbio Muammar Gaddafi.

Suas forças foram repetidamente acusadas de abusos durante a invasão russa de um ano de sua vizinha Ucrânia, inclusive por um órgão investigativo da ONU que esta semana descreveu soldados fazendo crianças assistirem a entes queridos sendo estuprados.

Moscou negou repetidamente as acusações de que suas forças cometeram atrocidades durante a invasão, que chama de "operação militar especial".

Embora seja improvável que Putin acabe no tribunal em breve, o mandado significa que ele pode ser preso e enviado para Haia se viajar para qualquer um dos estados membros do TPI , provocando uma resposta furiosa em Moscou.

"Yankees, tirem as mãos de Putin!", escreveu o porta-voz do parlamento Vyacheslav Volodin, um aliado próximo do presidente, no Telegram, dizendo que a mudança era uma evidência da "histeria" ocidental.

"Consideramos qualquer ataque ao presidente da Federação Russa uma agressão contra nosso país", disse ele.

Moradores de Moscou expressaram descrença com a notícia.

"Putin! Ninguém vai prendê-lo. Em vez disso, ele vai prender todo mundo", disse à Reuters um homem que se identificou apenas como Daniil, 20 anos.

"Vamos protegê-lo - o povo da Rússia", disse Maxim. Uma mulher que se identificou como Ksenya disse que seria uma "pena" se Putin fosse preso, mas ela não achava que isso seria possível.

O TPI emitiu o mandado por suspeita de deportação ilegal de crianças e transferência ilegal de pessoas do território da Ucrânia para a Federação Russa. O tribunal também emitiu um mandado para Maria Lvova-Belova, Comissária dos Direitos da Criança da Rússia, pelas mesmas acusações.

A Rússia não escondeu um programa pelo qual trouxe milhares de crianças ucranianas para a Rússia, mas o apresenta como uma campanha humanitária para proteger órfãos e crianças abandonadas na zona de conflito.

Na primeira reação de Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que a Rússia não faz parte do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia considera as próprias questões levantadas pelo TPI "ultrajantes e inaceitáveis" e que quaisquer decisões do tribunal são "nulas e sem efeito" em relação à Rússia.

'SÓ O COMEÇO'

Altos funcionários ucranianos aplaudiram a decisão do TPI, com o procurador-geral do país, Andriy Kostin, saudando-a como "histórica para a Ucrânia e para todo o sistema de direito internacional".

Andriy Yermak, chefe da equipe presidencial, disse que a emissão do mandado foi "apenas o começo".

O promotor do TPI, Karim Khan, começou a investigar possíveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio na Ucrânia há um ano. Ele destacou durante viagens à Ucrânia que estava analisando supostos crimes contra crianças e o direcionamento de infraestrutura civil.

A notícia veio antes de uma visita de Estado planejada a Moscou na próxima semana pelo presidente chinês, Xi Jinping, que provavelmente consolidará laços muito mais estreitos entre a Rússia e a China, no momento em que as relações entre Moscou e o Ocidente atingem novos níveis baixos.

Pequim e Moscou fecharam uma parceria "sem limites" pouco antes da invasão, e os líderes americanos e europeus disseram estar preocupados com a possibilidade de Pequim enviar armas para a Rússia.

A China negou qualquer plano desse tipo, criticando o fornecimento de armas ocidentais para a Ucrânia, que em breve se estenderá a caças depois que a Polônia e a Eslováquia aprovaram entregas esta semana. O Kremlin disse que os jatos seriam simplesmente destruídos.

A China está empenhada em desviar as críticas ocidentais sobre a Ucrânia, mas seus laços estreitos com a Rússia e sua recusa em rotular a guerra de Moscou como uma invasão alimentaram o ceticismo sobre a perspectiva de que Pequim possa atuar como mediadora no conflito.

O porta-voz de segurança nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os Estados Unidos têm profundas preocupações de que a China possa tentar se posicionar como um pacificador na guerra, promovendo um cessar-fogo.

LUTA BAKHMUT



As forças ucranianas continuaram na sexta-feira a resistir aos ataques russos na cidade arruinada de Bakhmut, o ponto focal por oito meses de tentativas russas de avançar pela região industrial de Donetsk, no leste da Ucrânia, na fronteira com a Rússia.

Repórteres da Reuters a cerca de 1,5 km das linhas de frente podiam ouvir o estrondo constante da artilharia e o crepitar do fogo de armas pequenas nessa quinta-feira.

Ihor, um soldado de 36 anos na posição de morteiro, disse que as forças ucranianas foram alvo de ataques aéreos, morteiros e bombardeios de tanques.

"Você nem sempre verifica o que está voando sobre sua cabeça", acrescentou ele, agachado em uma trincheira profunda.

Bakhmut se tornou a batalha de infantaria mais sangrenta da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As forças russas capturaram a parte leste da cidade, mas até agora não conseguiram cercá-la.

As forças russas também realizaram quatro ataques aéreos na cidade de Avdiivka, ao sul de Bakhmut, na linha de frente, na sexta-feira, escreveu Yermak, chefe da equipe presidencial ucraniana, no Telegram.

"A cidade está sendo bombardeada quase 24 horas por dia", escreveu ele, acrescentando que não houve vítimas nesta sexta-feira.

A Reuters não pôde verificar imediatamente esses relatórios do campo de batalha.

A Rússia nega ter atacado civis deliberadamente, mas diz que atingiu a infraestrutura para degradar as forças armadas da Ucrânia e remover o que diz ser uma ameaça potencial à sua própria segurança.

A Ucrânia e seus aliados acusam Moscou de uma guerra não provocada para tomar território de seu vizinho pró-Ocidente.