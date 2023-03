Banco Central Europeu mantém plano de aumento de juros apesar de turbulência bancária

O Banco Central Europeu elevou as taxas de juros em 50 pontos-base nesta quinta-feira (16), como prometido para conter a inflação, ignorando o caos do mercado financeiro e os pedidos de investidores para reduzir o aperto da política pelo menos até que o sentimento se estabilize.

O BCE tem aumentado as taxas em seu ritmo mais rápido já registrado, mas uma derrota nos mercados globais desde o colapso do Silicon Valley Bank (SVB) nos Estados Unidos na semana passada ameaçou derrubar esses planos no último momento.

Em linha com sua orientação frequentemente repetida, o banco central dos 20 países que compartilham o euro elevou sua taxa de depósito para 3%, o nível mais alto desde o final de 2008, já que a inflação deve ultrapassar sua meta de 2% até 2025.

"A inflação deve permanecer muito alta por muito tempo", disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em entrevista coletiva, lendo o comunicado aceito pelos formuladores de políticas do banco.

"O Conselho do BCE está monitorando de perto as atuais tensões do mercado e está pronto para responder conforme necessário para preservar a estabilidade de preços e a estabilidade financeira na zona do euro", disse ela, acrescentando que os bancos da região têm fortes posições de capital e liquidez.

Mas o comunicado não ofereceu nenhum compromisso para o futuro, apesar dos apelos anteriores de uma longa lista de formuladores de políticas por mais medidas importantes na luta contra a inflação.

“Sabemos que, se nossa linha de base persistir quando a incerteza diminuir, teremos muito mais terreno a percorrer”, disse Lagarde.

"Mas é uma grande ressalva, 'se nossa linha de base persistir'", acrescentou ela, observando que atualmente é impossível determinar a trajetória futura das taxas de juros.

Os rendimentos do euro e dos títulos subiram após a mudança. Mais cedo, após dias de turbulência nos mercados, os investidores financeiros haviam visto uma chance de 50% de um movimento menor de 25 pontos-base do BCE e reduziram as expectativas para movimentos futuros.

As ações dos bancos da zona do euro estão em queda livre esta semana, assustadas primeiro pelo colapso do SVB e depois pela queda no valor do Credit Suisse, um credor que há muito enfrenta problemas.

Mas o Banco Nacional da Suíça deu ao Credit Suisse uma tábua de salvação de US$ 54 bilhões da noite para o dia, uma demonstração de força grande o suficiente para fazer suas ações recuarem cerca de 20% e elevar as ações de outros bancos.

A principal preocupação do BCE é que a política monetária funcione por meio do sistema bancário, e uma crise financeira total tornaria sua política ineficaz.

Isso deixou o BCE em um dilema, colocando seu mandato de combate à inflação contra a necessidade de manter a estabilidade financeira diante da turbulência predominantemente importada.

A inflação, principal responsabilidade do banco, está muito mais alta do que em crises anteriores e as novas projeções do BCE, publicadas nesta quinta-feira, colocam o crescimento dos preços acima de sua meta de 2% até 2025, uma preocupação primordial para muitos de seus formuladores de políticas.

A inflação é vista em média de 5,3% este ano, 2,9% em 2024 e 2,1% em 2025, disse o BCE, acrescentando que essas projeções foram finalizadas antes da turbulência atual.

Lagarde observou que as perspectivas de crescimento econômico estão atualmente inclinadas para o lado negativo.

Embora as crises bancárias sistêmicas geralmente se transformem em recessões profundas, o sistema financeiro da zona do euro está em sua melhor forma em anos, com capital, liquidez e lucros em níveis saudáveis.

Alguns economistas também argumentaram que o BCE tem muitos instrumentos para combater o estresse do mercado e, portanto, não precisou sacrificar o movimento da taxa para manter os ativos financeiros flutuantes.

Isso foi repetido na declaração do BCE, que observou que seu kit de ferramentas de política estava "totalmente equipado para fornecer suporte de liquidez ao sistema financeiro da zona do euro, se necessário, e para preservar a transmissão suave da política monetária".