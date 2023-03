Reguladores suíços correm para acalmar os temores do Credit Suisse

Reguladores suíços disseram que o Credit Suisse (CSGN.S) pode acessar a liquidez do banco central se necessário, correndo para amenizar os temores em torno do credor depois que ele liderou uma queda nas ações de bancos europeus nesta quarta-feira (15).

Em uma declaração conjunta, o regulador financeiro suíço FINMA e o banco central do país disseram que o Credit Suisse "atende aos requisitos de capital e liquidez impostos a bancos sistemicamente importantes".

Governos e pelo menos um banco estão pressionando a Suíça para agir, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Não houve indícios de risco direto de contágio para as instituições suíças devido à turbulência no mercado bancário dos EUA, disseram a FINMA e o Swiss National Bank em seu comunicado, aludindo ao tumulto desencadeado pelo colapso do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

A declaração veio depois que as ações do Credit Suisse caíram até 30% nesta quarta-feira, levando a uma queda de 7% no índice bancário europeu (.SX7P), enquanto os swaps de inadimplência de crédito (CDS) de cinco anos para o principal banco suíço atingiram um novo recorde, revivendo os temores de uma ameaça mais ampla ao sistema financeiro.

Duas fontes de supervisão disseram à Reuters que o Banco Central Europeu (BCE) entrou em contato com os bancos sob sua supervisão para questioná-los sobre suas exposições ao Credit Suisse.

Uma das fontes disse, no entanto, que via os problemas do Credit Suisse como específicos daquele banco, e não sistêmicos.

O Tesouro dos EUA está monitorando a situação em torno do Credit Suisse e está em contato com colegas globais sobre isso, disse um porta-voz do Tesouro. Questionado sobre o impacto dos problemas do Credit Suisse no sistema bancário dos Estados Unidos, o senador norte-americano Bernie Sanders disse à Reuters: "Todos estão preocupados".

As ações de bancos estão em uma montanha-russa esta semana, caindo no início da semana diante das garantias do presidente dos EUA, Joe Biden, e depois saltando na terça-feira, na esperança de que o pior da derrocada do mercado tenha passado. Eles caíram novamente quando uma crise de confiança atingiu o Credit Suisse na quarta-feira, depois que seu maior investidor disse que não poderia fornecer mais assistência financeira ao Credit Suisse devido a restrições regulatórias.

"Os mercados estão selvagens. Passamos dos problemas dos bancos americanos para os dos bancos europeus, em primeiro lugar o Credit Suisse", disse Carlo Franchini, chefe de clientes institucionais do Banca Ifigest em Milão.

A autoridade de supervisão financeira da Alemanha (BaFin) disse que não vê risco direto de contágio e que o sistema bancário alemão parece robusto e capaz de digerir taxas de juros mais altas.

"Nosso foco principal está atualmente em alguns bancos menores com pouco capital excedente e maiores riscos de taxa de juros - estamos monitorando de perto essas instituições", disse um porta-voz da BaFin em comunicado.

'DINHEIRO FÁCIL'

Nos Estados Unidos, o presidente-executivo da BlackRock (BLK.N), Laurence Fink, alertou que o setor bancário regional continua em risco e previu uma inflação ainda mais alta e aumentos nas taxas.

Fink descreveu a situação financeira como o "preço do dinheiro fácil" e disse em uma carta anual que esperava mais aumentos nas taxas de juros do Federal Reserve dos EUA.

Ele disse que, após a crise bancária regional, podem ocorrer "descasamentos de liquidez" porque as taxas baixas levaram alguns proprietários de ativos a aumentar sua exposição a investimentos de maior rendimento que não são fáceis de vender.

"É muito cedo para saber o quão generalizado é o dano", escreveu Fink, acrescentando: "A resposta regulatória até agora foi rápida e ações decisivas ajudaram a evitar riscos de contágio. Mas os mercados permanecem no limite".

Os rápidos aumentos nas taxas de juros tornaram mais difícil para algumas empresas pagar empréstimos, aumentando as chances de perdas para os credores, que também estão preocupados com uma recessão.

No entanto, os formuladores de políticas do BCE ainda estão inclinados a uma alta de meio ponto percentual nesta quinta-feira (16), disse uma fonte à Reuters, já que esperam que a inflação permaneça alta.

Os investidores começaram a duvidar do compromisso do BCE com outro grande aumento de juros, já que o colapso do SVB sacudiu os mercados.

Mas a fonte disse que é improvável que o banco central divirja de seu plano de aumentar as taxas em 50 pontos-base na quinta-feira porque isso prejudicaria sua credibilidade.

O mal-estar provocado pelo fim do SVB levou os depositantes a procurar novas casas para seu dinheiro.

Ralph Hamers, CEO do UBS (UBSG.S), rival do Credit Suisse, disse que a turbulência do mercado atraiu mais dinheiro.

"Nos últimos dias, como você pode esperar, vimos fluxos de entrada", disse Hamers. "É claramente uma fuga para a segurança dessa perspectiva, mas acho que três dias não são uma tendência."

O CEO do Deutsche Bank (DBKGn.DE), Christian Sewing, disse que o credor alemão também viu depósitos recebidos.

SVB

Nos Estados Unidos, o foco está mudando para a possibilidade de regras mais rígidas para os bancos, especialmente os intermediários, como o SVB (SIVB.O) e o Signature Bank (SBNY.O), com sede em Nova York, cujos colapsos desencadearam o tumulto no mercado.

O Moody's Investors Service revisou nessa terça-feira sua perspectiva sobre o sistema bancário dos EUA de "estável" para "negativa", citando riscos elevados para o setor.

A paralisação do SVB gerou garantias de Biden de que o sistema financeiro dos EUA está seguro, juntamente com medidas de emergência que dão aos bancos acesso a mais financiamento.

O índice bancário da Bolsa de Valores de Tóquio (.IBNKS.T) saltou mais de 4% na quarta-feira, após três dias consecutivos de vendas.

Os investidores estavam particularmente preocupados com as enormes participações em títulos dos credores do Japão, mas o ministro das Finanças japonês, Shunichi Suzuki, disse que as diferenças na estrutura dos depósitos significam que os bancos locais não enfrentariam incidentes semelhantes ao SVB.