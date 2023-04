Colapso do Banco do Vale do Silício: o que você precisa saber agora

O colapso do Banco do Vale do Silício continuou a afetar as ações de bancos globais nesta terça-feira (14), com os investidores preocupados com a saúde financeira de alguns credores, apesar das garantias do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e de outros formuladores de políticas.

MERCADOS

* Um indicador de risco de crédito no sistema bancário da área do euro atingiu o nível mais alto desde meados de julho.

* Os bancos europeus (.SX7P) e do Reino Unido (.FTNMX301010) caíram novamente após pesadas perdas na segunda-feira, mas o índice europeu mais amplo (.STOXX) se estabilizou com as ações imobiliárias e de tecnologia sensíveis às taxas de juros subindo.

* Os bancos regionais dos EUA se recuperaram nas negociações de pré-mercado após perdas brutais nos últimos dias, com futuros apontando para uma abertura modestamente mais alta em Wall St. Os grandes bancos também subiram no pré-mercado com o Citi (CN) subindo 2%, o Wells Fargo (WFC.N) subindo 3% e o JPMorgan (JPM.N) subindo 1%.

* O dólar enfraqueceu e os títulos estão voláteis, já que os mercados apostam que o Fed irá desacelerar, se não interromper o aumento das taxas de juros para conter a inflação após o colapso do SVB. Nomura ainda espera que o Fed corte as taxas na próxima semana.

Os rendimentos de curto prazo da zona do euro caíram novamente com os investidores apostando que o Banco Central Europeu moderaria seu aperto de política na reunião de quinta-feira.

* Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo subiram, mas permaneceram em mínimos de seis meses após a maior queda em um dia desde 1987 na segunda-feira.

* A fuga global para a qualidade empurrou o rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos para 0,24%, o menor desde novembro.

REAÇÃO

* Não se espera que o colapso do SVB afete os bancos da zona do euro, disse o político do BCE, Yannis Stournaras, ao jornal Kathimerini. O banco central da Dinamarca também não viu nenhum desafio à estabilidade financeira.

Da noite para o dia, os formuladores de políticas japoneses minimizaram os riscos para sua economia e sistema financeiro. O ministro das Finanças do Canadá se reuniu com os chefes do setor bancário e com o regulador, que assumiu temporariamente o controle da unidade canadense do SVB no domingo.

* Desde o colapso do SVB, grandes bancos americanos foram inundados com pedidos de clientes que desejam transferir seus fundos de credores menores, informou o Financial Times na terça-feira.

* O CEO do Lloyds, Charlie Nunn, disse na terça-feira que os bancos britânicos não estavam vendo uma tendência semelhante, acrescentando: "O que aconteceu com o SVB é relativamente idiossincrático em comparação com o Reino Unido".

FUNDO

* O credor focado em startups SVB Financial Group (SIVB.O) entrou em colapso em 10 de março, o maior banco a falir desde a crise financeira de 2008. Os reguladores estaduais também fecharam o Signature Bank (SBNY.O), com sede em Nova York, no domingo.

* Os reguladores bancários disseram no domingo que os depositantes do SVB teriam acesso a seus fundos na segunda-feira, acabando com os temores de que as startups tenham dificuldades para pagar seus funcionários esta semana.

* O presidente Biden abordou na segunda-feira a crise bancária , insinuando uma nova regulamentação dos bancos. Mas ele enfrenta um Congresso dividido que provavelmente não aprovará novas regras mais duras.

*Alguns bancos regionais dos EUA enfrentam pressão crescente , com executivos e consultores do setor dizendo que podem ser forçados a buscar salvadores se a queda em suas ações não diminuir.

* Especialistas dizem que os reguladores provavelmente deixarão suas medidas de emergência entrarem em vigor antes de intervir com outras medidas para aumentar a confiança no setor.