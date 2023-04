'A história responsabilizará Donald Trump' por 6 de janeiro, diz Pence

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence fez sua repreensão mais contundente até o momento a seu ex-chefe, Donald Trump, nesse sábado (11), dizendo que a história o responsabilizará por seu papel na eleição de 6 de janeiro de 2021 - e o ataque ao Capitólio dos Estados Unidos.

Pence estava no Capitólio quando milhares de apoiadores de Trump invadiram o prédio na tentativa de impedir o Congresso de certificar os resultados da eleição presidencial de 2020, que Trump perdeu para Joe Biden.

Como o vice-presidente tem o papel constitucional de presidente do Senado, Pence estava presidindo o que sempre foi a tarefa cerimonial de aprovar os votos do Colégio Eleitoral para selecionar o presidente e o vice-presidente.

Durante o cerco, Trump enviou vários tweets, um pedindo aos republicanos que lutassem: "lutem", e outros fazendo falsas alegações de fraude eleitoral. Ele também criticou Pence por certificar os resultados.

"O presidente Trump estava errado", disse Pence a jornalistas e seus convidados reunidos no jantar Gridiron, um evento anual de gravata branca em Washington, DC

"Eu não tinha o direito de anular a eleição, e suas palavras imprudentes colocaram em perigo minha família e todos no Capitólio naquele dia, e sei que a história responsabilizará Donald Trump."

Pence, que está considerando concorrer à indicação republicana para a eleição presidencial de 2024, foi levado para um local seguro pela polícia durante o ataque.

Ele raramente falou em 6 de janeiro nos meses seguintes ao incidente, mas desde então aumentou suas críticas aos manifestantes e ao comportamento de seu ex-chefe naquele dia.



Ele criticou duramente a conduta de Trump em entrevistas recentes à mídia e, em um livro de memórias lançado em novembro, acusou Trump de colocar sua família em perigo.

Ainda assim, os comentários de Pence nesse sábado foram os mais contundentes até agora.

"O que aconteceu naquele dia foi uma vergonha", disse ele. "E zomba da decência retratá-lo de qualquer outra maneira. Enquanto eu viver, nunca, jamais diminuirei os ferimentos sofridos, as vidas perdidas ou o heroísmo da aplicação da lei naquele dia trágico."

Um porta-voz de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário fora do horário comercial.

O relacionamento de Pence com Trump tem sido complexo desde que os dois deixaram o cargo. Ele criticou o comportamento do ex-presidente, mas se absteve das repreensões mais contundentes de Trump. Ele também se recusou a cooperar com o comitê da Câmara dos Deputados que investigava o ataque ao Capitólio, descrevendo o trabalho feito pelo corpo majoritariamente democrata como partidário.

Os comentários do ex-vice-presidente nesse sábado indicam que ele está disposto a se distanciar de Trump com mais força à medida que a campanha de 2024 esquenta - mesmo que isso signifique alienar os milhões de eleitores republicanos ainda leais ao ex-presidente.

Seus comentários vieram poucos dias depois que o apresentador de televisão conservador Tucker Carlson exibiu imagens de segurança do ataque ao Capitólio, alegando que muitos dos manifestantes eram "ordeiros".