Xi conquista terceiro mandato como presidente da China em meio a uma série de desafios

Xi Jinping garantiu um terceiro mandato sem precedentes como presidente da China nesta sexta-feira (10), durante uma sessão parlamentar na qual reforçou seu controle sobre a segunda maior economia do mundo, à medida que ela emerge de uma crise do COVID e desafios diplomáticos montar.

Quase 3.000 membros do parlamento carimbado da China, o Congresso Nacional do Povo (NPC), votaram unanimemente no Grande Salão do Povo para Xi, de 69 anos, em uma eleição na qual não havia outro candidato.

Xi levou a China a um caminho mais autoritário desde que assumiu o controle há uma década e estende seu mandato por mais cinco anos em meio a relações cada vez mais adversas com os EUA e seus aliados sobre Taiwan, o apoio de Pequim à Rússia, comércio e direitos humanos.

Internamente, a China enfrenta uma recuperação desafiadora de três anos de política de COVID zero de Xi, confiança frágil entre consumidores e empresas e demanda fraca pelas exportações chinesas.

A economia cresceu apenas 3% no ano passado, um de seus piores desempenhos em décadas. Durante a sessão do parlamento, o governo estabeleceu uma modesta meta de crescimento para este ano, de apenas cerca de 5%.

"Em seu terceiro mandato, Xi precisará se concentrar no renascimento econômico", disse Willy Lam, membro sênior da Jamestown Foundation, um think tank dos EUA.

"Mas se ele continuar com o que tem feito - controle mais rígido do partido e do Estado sobre o setor privado e confronto com o Ocidente, suas perspectivas de sucesso não serão animadoras."

O presidente russo, Vladimir Putin, foi um dos primeiros líderes estrangeiros a parabenizar Xi em seu terceiro mandato. Os dois selaram uma parceria "sem limites" entre a China e a Rússia em fevereiro do ano passado, dias antes de a Rússia lançar sua invasão à Ucrânia.

Xi preparou o terreno para outro mandato quando eliminou os limites do mandato presidencial em 2018 e se tornou o líder mais poderoso da China desde Mao Zedong, que fundou a República Popular.

A presidência é em grande parte cerimonial, e a principal posição de poder de Xi foi estendida em outubro passado, quando ele foi reconfirmado por mais cinco anos como secretário-geral do comitê central do Partido Comunista.

Em Washington, o presidente dos EUA, Joe Biden, continuou focado em administrar a competição estratégica com a China, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby. "O terceiro mandato do senhor Xi certamente não é surpresa para ninguém aqui. Isso era altamente esperado", disse Kirby.

NOVA LÂMINA DE LIDERANÇA

Durante a votação de sexta-feira, Xi conversou com o candidato a primeiro-ministro Li Qiang , que deve ser confirmado no sábado para o segundo cargo mais alto da China, um cargo que coloca o ex-chefe do partido de Xangai e aliado de Xi no comando da economia.

Outros funcionários aprovados por Xi devem ser eleitos ou nomeados para cargos no governo durante este fim de semana, incluindo vice-primeiros-ministros, um governador do banco central e vários outros ministros e chefes de departamento.

A sessão parlamentar anual, a primeira desde que a China abandonou três anos de restrições do COVID, terminará na segunda-feira, quando Xi fará um discurso que será seguido por uma sessão de perguntas e respostas da mídia por Li.

Durante a sessão de sexta-feira, Xi e dezenas de outros líderes no palco não usaram máscaras, mas todos no auditório sim.

A China encerrou sua política de COVID-zero em dezembro, após protestos nacionais altamente incomuns contra as restrições que sufocavam a vida cotidiana e a economia.

O vírus, que surgiu na China no final de 2019, se espalhou rapidamente para infectar a maioria de seus 1,4 bilhão de pessoas, mas as autoridades não divulgaram uma contagem completa de mortes relacionadas.

O parlamento também elegeu na sexta-feira Zhao Leji, 66, como presidente do parlamento e Han Zheng, 68, como vice-presidente. Os dois homens eram da equipe anterior de líderes partidários de Xi no Comitê Permanente do Politburo.