Chefe do FBI diz que TikTok 'grita' preocupações com a segurança nacional dos EUA

O governo da China pode usar o TikTok para controlar dados de milhões de usuários americanos, disse o diretor do FBI, Christopher Wray, em uma audiência no Senado dos Estados Unidos nesta quarta-feira (8), dizendo que o aplicativo de vídeo de propriedade chinesa "grita" por questões de segurança.

Wray disse em uma audiência do Comitê de Inteligência do Senado sobre ameaças mundiais à segurança dos EUA que o governo chinês também poderia usar o TikTok para controlar software em milhões de dispositivos e conduzir narrativas para dividir os americanos sobre Taiwan ou outras questões.

"Sim, e eu gostaria de ressaltar esse último, em particular, que não temos certeza de que veríamos muitos dos sinais externos de que isso aconteceria se estivesse acontecendo", disse Wray sobre as preocupações de que a China poderia alimentar desinformações para Usuários.

"Esta é uma ferramenta que está sob o controle do governo chinês - e, para mim, grita com preocupações de segurança nacional", disse Wray.

A Casa Branca apoiou a legislação apresentada nessa terça-feira por uma dúzia de senadores para dar ao governo do presidente Joe Biden novos poderes para proibir o TikTok e outras tecnologias estrangeiras se representarem ameaças à segurança nacional. O endosso impulsionou os esforços de vários legisladores para proibir o popular aplicativo, que pertence à empresa chinesa ByteDance e é usado por mais de 100 milhões de americanos.

Outros altos funcionários da inteligência dos EUA, incluindo a diretora de inteligência nacional Avril Haines, o diretor da CIA William Burns e o diretor da Agência de Segurança Nacional, Paul Nakasone, concordaram na audiência que o TikTok representava uma ameaça à segurança nacional dos EUA.

Nakasone, nessa terça-feira, expressou preocupação durante depoimento no Senado sobre a coleta de dados do TikTok e o potencial para facilitar operações de ampla influência. (com Reuters)