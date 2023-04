Powell, do Fed, abre portas para aumentos de juros mais altos e possivelmente mais rápidos

O Federal Reserve provavelmente precisará elevar as taxas de juros mais do que o esperado em resposta aos dados fortes recentes e está preparado para avançar em passos maiores se a "totalidade" das informações recebidas sugerir que medidas mais duras são necessárias para controlar inflação, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, aos legisladores dos EUA nesta terça-feira (7).

"Os dados econômicos mais recentes chegaram mais fortes do que o esperado, o que sugere que o nível final das taxas de juros provavelmente será mais alto do que o previsto anteriormente", disse o chefe do banco central dos EUA em audiência perante o Comitê Bancário do Senado.

Embora parte dessa força econômica inesperada possa ter ocorrido devido ao clima quente e a outros efeitos sazonais, Powell disse que também pode ser um sinal de que o Fed precisa fazer mais para conter a inflação, talvez até voltando a aumentos de juros maiores do que a taxa de um quarto por cento. etapas de ponto que os funcionários pretendiam usar daqui para frente.

"Se a totalidade dos dados indicasse que um aperto mais rápido se justifica, estaríamos preparados para aumentar o ritmo das altas de juros", disse Powell.

Os comentários foram os primeiros de Powell desde que a inflação disparou inesperadamente em janeiro e marcaram um forte reconhecimento de que o "processo desinflacionário" do qual ele falou repetidamente em uma entrevista coletiva em 1º de fevereiro não estava se desenrolando sem problemas.

Os senadores responderam com um amplo conjunto de perguntas e apontaram críticas sobre se o Fed estava diagnosticando o problema da inflação corretamente e se as pressões de preços poderiam ser domadas sem danos significativos ao crescimento econômico e ao mercado de trabalho.

Os democratas do comitê se concentraram no papel que os altos lucros corporativos podem desempenhar na inflação persistente, com a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, acusando o Fed de "jogar com a vida das pessoas" por meio de aumentos de juros que, segundo as projeções mais recentes do banco central, levariam a taxa de desemprego aumentar em mais de um ponto percentual - uma perda associada no passado com recessões econômicas.

"Você afirma que há apenas uma solução: demitir milhões de trabalhadores", disse Warren.

"O aumento das taxas de juros certamente não impedirá que os negócios explorem todas essas crises para aumentar os preços", disse o senador Sherrod Brown, um democrata de Ohio que preside o comitê.

Os republicanos se concentraram em saber se a política energética estava restringindo a oferta e mantendo os preços mais altos do que o necessário, e se os gastos federais contidos poderiam ajudar a causa do Fed.

"A única maneira de reduzir essa inflação pegajosa é atacá-la do lado monetário e do lado fiscal. Quanto mais ajudarmos no lado fiscal, menos pessoas você terá que demitir", disse o senador John Kennedy, um Republicano da Louisiana.

"Poderia funcionar dessa maneira", disse Powell, que em outro ponto da audiência concordou com as afirmações dos legisladores democratas de que lucros corporativos mais baixos poderiam ajudar a diminuir a inflação e com os argumentos dos republicanos de que mais produção de energia poderia ajudar a baixar os preços.

"Não cabe a nós apontar o dedo", disse o chefe do Fed.

As observações de Powell, indicando fortemente que as autoridades do Fed projetarão um ponto final mais alto para a taxa de juros overnight de referência do banco central na próxima reunião de 21 e 22 de março, provocaram uma rápida reavaliação nos mercados de títulos, à medida que os investidores aumentaram as apostas para mais de 70% de que o Fed iria aprovar um aumento de meio ponto percentual na reunião. Os mercados de ações caíram e o dólar americano estava sendo negociado em alta.

A divulgação em 10 de março do relatório de empregos do Departamento do Trabalho de fevereiro e um relatório de inflação na próxima semana serão dados importantes para moldar esse resultado.

A taxa básica de juros do Fed está atualmente na faixa de 4,50% a 4,75%. Em dezembro, as autoridades viram essa taxa subindo para um pico de cerca de 5,1%, um nível que os investidores esperam que possa subir pelo menos meio ponto percentual agora.

A declaração de Powell foi "surpreendentemente agressiva", disse Michael Brown, analista de mercado da TraderX em Londres. Com uma alta de 50 pontos-base agora em jogo, Brown disse que um forte relatório mensal de empregos na sexta-feira provavelmente levaria a "pedidos de uma taxa terminal de 6%", quase um ponto percentual acima do que as autoridades do Fed haviam projetado em dezembro.

Powell testemunhará novamente na quarta-feira perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes dos EUA.

'LONGO CAMINHO PARA PERCORRER'

A audiência e o depoimento de Powell se concentraram em uma questão que agora está no centro das discussões do Fed, enquanto as autoridades tentam determinar se os dados recentes provarão ser um "blip" ou acabarão sinalizando que a inflação continua mais rígida do que se pensava e justifica uma resposta mais dura do Fed.

Em seu depoimento, Powell observou que grande parte do impacto da política monetária do banco central ainda pode estar em andamento, com o mercado de trabalho ainda sustentando uma taxa de desemprego de 3,4%, não vista desde 1969, e fortes ganhos salariais.

Enquanto Powell disse que achava que a meta de inflação de 2% do Fed ainda poderia ser atingida sem desferir um grande golpe no mercado de trabalho dos EUA, ele reconheceu em seu depoimento e em respostas às perguntas dos senadores que "muito provavelmente haverá algum abrandamento no mercado de trabalho condições".

Quanto ainda não está claro, mas Powell disse que o foco permanecerá mais diretamente em como a inflação se comporta.

A inflação caiu desde as últimas aparições de Powell perante o Congresso. Depois de atingir uma taxa anual de 9,1% em junho, o Índice de Preços ao Consumidor caiu para 6,4% em janeiro; o índice separado de preços de Despesas de Consumo Pessoal, que o Fed usa como base para sua meta de 2%, atingiu um pico de 7% em junho e caiu para 5,4% em janeiro.

Mas isso continua muito alto, disse Powell.

"O processo de reduzir a inflação para 2% tem um longo caminho a percorrer e provavelmente será acidentado", disse Powell, acrescentando mais tarde na audiência que "os custos sociais do fracasso são muito, muito altos".