Descoberta na Polônia botija com 1.000 moedas do século XVII

Um grande tesouro depositado em um vaso de cerâmica foi desenterrado perto do povoado polonês de Zaniowka, situado na região administrativa de Lublin.

A descoberta foi feita pelo um agricultor polonês Michal Lotys que estava examinando terras agrícolas por peças de ferramentas agrícolas acidentalmente perdidas no solo. Ele então notificou a autoridade provincial de Proteção de Monumentos em Lublin, uma vez que na Polônia é proibido conduzir buscas não profissionais por artefatos com um detector de metais, a menos que se tenha uma licença de autoridades locais, é exigido que todos os achados sejam relatados ao Estado, escreve Heritage Daily.

Uma inspeção feita por arqueólogos sugere que as moedas foram intencionalmente colocadas em um jarro de cerâmica que contém 1.000 coroas e xelins lituanos do século XVII. O peso total da botija é de três quilogramas.

O vaso consiste em moedas colocadas em camadas dentro do vaso, 115 moedas que foram espalhadas pelo terreno agrícola e 62 outras que estão fortemente oxidadas e com vários pedaços de tecido. Ainda está para ser determinado por que o tesouro foi propositadamente enterrado.

Botijas escondidas podem ser um indicador de tumultos, muitas vezes devido a períodos de conflito. Durante o século XVII, a região fazia parte da Comunidade Polaco-Lituana que começou a desmoronar-se na segunda metade do século XVII, dilacerada por conflitos religiosos internos e devastada pela guerra com a Rússia e pela brutal invasão sueca conhecida como o Dilúvio. (com agência Sputnik Brasil)