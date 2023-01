Kremlin: condenamos as ações dos manifestantes e apoiamos os esforços de Lula para restaurar a ordem

A Rússia condena as ações dos instigadores dos tumultos no Brasil e apoia os esforços do presidente Lula da Silva para restaurar a ordem, disse nesta segunda-feira (9) Dmitry Peskov, o porta-voz do presidente russo.



"Sem dúvida, condenamos decididamente as ações dos instigadores dos tumultos. E apoiamos plenamente o presidente do Brasil Lula da Silva, apoiamos as ações que visam restaurar a ordem e a lei no país", disse Peskov aos jornalistas.

Ele recordou que recentemente o presidente russo Vladimir Putin parabenizou o seu homólogo brasileiro pela vitória na eleição.

"E seguimos apreciando os esforços do senhor da Silva, o seu desenvolvimento das relações bilaterais", ressaltou o porta-voz do Kremlin.



Vários países e organizações internacionais nas Américas expressaram seu apoio ao presidente Lula, chamando as ações dos manifestantes de uma tentativa antidemocrática de golpe de Estado. (com agência Sputnik Brasil)