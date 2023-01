Governo dos EUA anuncia ajuda militar de US$3 bilhões à Ucrânia

O governo dos Estados Unidos anunciou nessa sexta-feira (6) uma nova assistência militar à Ucrânia no valor de US$3 bilhões.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o Pentágono explicará os detalhes da medida, mas a ajuda deve incluir blindados Bradley, usados para transportar tropas e projéteis.

Paralelamente, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, declarou que os ataque de hoje no leste da Ucrânia mostraram que o cessar-fogo decretado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi uma "manobra cínica". (com agência Ansa).