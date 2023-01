Mundo dá boas-vindas a 2023 e deixa um ano tempestuoso para trás

O mundo deu as boas-vindas ao novo ano com uma festa lotada na Times Square e fogos de artifício voando sobre as capitais europeias, enquanto espera o fim da guerra na Ucrânia e o retorno à normalidade pós-covid na Ásia.

Foi um ano marcado pelo conflito na Ucrânia , tensões econômicas e efeitos do aquecimento global . Mas também foi um ano que viu uma dramática Copa do Mundo de futebol , rápida mudança tecnológica e esforços para enfrentar os desafios climáticos.

Depois que 2023 desceu sobre a Ásia, África e Europa, Nova York tocou no ano novo em estilo típico, enquanto milhares se encurralavam sob chuva torrencial na Times Square, esperando horas para a bola cair. Uma esfera geodésica de 3,7 metros feita de triângulos de cristal Waterford deslizou por um poste no topo de um prédio de 25 andares para marcar a mudança do calendário.

[Copacabana] Fogos de artifício emitiram menos sons (Foto: AP)

Enquanto isso, milhões assistiram aos atos musicais e à contagem regressiva na televisão de salas de estar secas e quentes em todo o mundo.

Tommy Onolfo, 40, um mecânico do condado de Nassau, disse que usou uma fralda durante sua espera encharcada de 14 horas na Times Square, já que as medidas de segurança exigem que os espectadores se privem de todos os confortos para manter a visão da primeira fila.

"Sou salva-vidas no verão, então não tenho medo de água", disse Onolfo."

Mais cedo, do outro lado do Atlântico, o London Eye ficou azul e amarelo em solidariedade à Ucrânia, com fogos de artifício à meia-noite na capital britânica.

A celebração, que o prefeito de Londres classificou como a maior da Europa, também fez referência à rainha Elizabeth II, que morreu em setembro, ao vermelho e branco do time de futebol da Inglaterra e às cores do arco-íris do evento LGBTQ Pride, que completou 50 anos. em 2022.

SOLENIDADE NA UCRÂNIA

Para a Ucrânia, parece não haver fim à vista para os combates que começaram quando a Rússia invadiu o país em fevereiro.

Numerosas explosões foram ouvidas em Kyiv e em outros lugares da Ucrânia e sirenes de ataque aéreo soaram em todo o país nas primeiras horas do dia de Ano Novo.

No sábado, a Rússia disparou uma barragem de mísseis de cruzeiro que o ombudsman de direitos humanos da Ucrânia descreveu como "Terror na véspera de Ano Novo".

Na Ucrânia, os festejos acon5eceram sob tensão (Foto: Valentin Oguirenko/Reuters)

O toque de recolher noturno permaneceu em vigor em todo o país, impossibilitando a celebração do início de 2023 em muitos espaços públicos. Vários governadores regionais postaram mensagens nas redes sociais alertando os moradores para não quebrarem as restrições.

Em Kyiv, no entanto, as pessoas se reuniram perto da árvore de Natal central da cidade quando a meia-noite se aproximava.

"Não vamos desistir. Eles não poderiam estragar nossas comemorações", disse Yaryna, de 36 anos, que estava comemorando com o marido, enfeites e luzes de fada em volta dela.

Em uma mensagem de vídeo para marcar o Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, Personalidade do Ano de 2022 da revista Time , disse: "Quero desejar uma coisa a todos nós - vitória".

O presidente russo, Vladimir Putin , dedicou seu discurso de Ano Novo a reunir o povo russo com suas tropas.

As festividades em Moscou foram silenciosas, sem os habituais fogos de artifício na Praça Vermelha.

"Não se deve fingir que nada está acontecendo - nosso povo está morrendo (na Ucrânia)", disse Yelena Popova, de 68 anos. "Está sendo comemorado um feriado, mas deve haver limites." Muitos moscovitas disseram esperar pela paz em 2023.

Em outras partes da Europa, fogos de artifício explodiram sobre o Partenon em Atenas, o Portão de Brandemburgo em Berlim e o Arco do Triunfo em Paris, onde multidões se reuniram na avenida Champs-Elysées para assistir aos primeiros fogos de artifício de Ano Novo da capital francesa desde 2019.

Mas, como muitos lugares, a capital tcheca, Praga, estava sentindo o aperto econômico e, portanto, não realizou uma exibição de fogos de artifício.

"Realizar comemorações não parecia apropriado", disse o porta-voz da prefeitura, Vit Hofman.

COVID DESTRUIU FESTA NA CHINA

Anteriormente, a Austrália deu início às comemorações com sua primeira véspera de Ano Novo sem restrições, após dois anos de interrupções da covid. Sydney deu as boas-vindas ao Ano Novo com uma exibição de fogos de artifício tipicamente deslumbrante, que pela primeira vez apresentou uma cachoeira de arco-íris na Harbour Bridge.

Na China, as restrições rigorosas da covid foram suspensas apenas em dezembro, quando o governo reverteu abruptamente sua política de "zero-covid", uma mudança que levou a um aumento de infecções e fez com que algumas pessoas não estivessem com disposição para comemorar.

Em Wuhan, na China ainda sob covid, a população soltou balões (Foto: Tingshu Wang/Reuters)

Embora o número oficial de mortes na China mal esteja subindo, a empresa de dados de saúde Airfinity, com sede no Reino Unido, estimou na semana passada que cerca de 9.000 pessoas no país provavelmente estão morrendo todos os dias da doença.

"Este vírus deveria simplesmente ir e morrer, não posso acreditar que este ano não consigo nem encontrar um amigo saudável que possa sair comigo", escreveu um usuário de mídia social baseado na província de Shandong, no leste.

Mas na cidade de Wuhan, onde a pandemia começou há três anos, milhares de pessoas se reuniram.

Barricadas foram erguidas e centenas de policiais ficaram de guarda. Os alto-falantes emitiram uma mensagem em um loop aconselhando as pessoas a não se reunirem. Mas as grandes multidões animadas não deram atenção.

Em Xangai, muitos se aglomeraram na histórica passarela ribeirinha, o Bund.

"Todos nós viajamos de Chengdu para comemorar em Xangai", disse Da Dai, um executivo de mídia digital de 28 anos que estava visitando dois amigos. "Já tivemos covid, então agora sentimos que é seguro nos divertir".