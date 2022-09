Rainha mais longeva, Elizabeth II também foi ícone pop

"Quero ser famoso como a rainha da Inglaterra". A frase foi proferida certa vez pelo artista Andy Warhol e se referia a Elizabeth II, personagem capaz de atravessar sete décadas como um ícone pop conhecido no mundo todo.

Com seu estilo original e as roupas em tons pastel, a monarca foi capaz de ditar tendências inclusive na velhice, como suas bolsas de pele em formato retangular, com imitações vendidas como água entre suas súditas.

Nos últimos anos, Elizabeth II teve sua popularidade impulsionada pela cultura pop. Do célebre "A Rainha", filme de 2006 no qual é interpretada por Helen Mirren, até a bem-sucedida série "The Crown", que narra a história da monarca desde a juventude e vai para sua quinta temporada.

A rainha também foi presença constante no mundo da arte, a começar pelos muitos retratos oficiais feitos por alguns dos mais renomados pintores britânicos, mas passando ainda pelo mundo alternativo.

Há cerca de 10 anos, o misterioso artista Banksy fez um retrato da monarca inspirado em David Bowie em versão Ziggy Stardust.

Elizabeth ainda foi retratada em canções, como "God Save The Queen", música da banda punk Sex Pistols que chegou a ser censurada em alguns veículos por conta de suas críticas à monarquia.

Tudo isso contribuiu para criar uma imagem destinada a ser lembrada por décadas pelos fãs da realeza. (com agência Ansa)

