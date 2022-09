Elizabeth II: Bolsonaro decreta luto oficial de 3 dias

Iander Porcella - O presidente Jair Bolsonaro (PL) decretou luto oficial de três dias no País pela morte da rainha Elizabeth II nessa quinta-feira, 8. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). A monarca morreu aos 96 anos, após ocupar o trono por 70 anos, no que foi o reinado mais longevo da história do Reino Unido. O rei Charles III assumiu o posto.

“É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte”, diz o comunicado do governo brasileiro.

Bolsonaro ainda não se manifestou nas redes sociais, seu principal canal de comunicação, sobre a morte da rainha britânica. Principal adversário do chefe do Executivo na disputa pelo Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que Brasil e Reino Unido tiveram “excelentes relações diplomáticas, políticas e comerciais” quando ele governou o País.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que a rainha cumpriu seu papel constitucional “com louvor” e foi “exemplo de estadista”. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que as ligações históricas entre Brasil e Reino Unido se fortaleceram no período em que Elizabeth II reinou.