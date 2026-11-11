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Lula se emociona ao lado de Marina Silva na COP 31

O presidente Lula se referiu à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também presente na COP 31, como 'a voz da floresta'. E, chorando, pediu que ela deixasse de lado o discurso previamente escrito, e falasse 'com o coração'. Assista

Publicado em 11/11/2026 às 11:13

Alterado em 11/11/2026 às 11:13

O presidente Lula e a ministra Marina Silva na COP 31 Foto: reprodução de vídeo