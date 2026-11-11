ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Quarta, 11 de Novembro de 2026

FOTOS E VIDEOS

Lula se emociona ao lado de Marina Silva na COP 31

O presidente Lula se referiu à ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também presente na COP 31, como 'a voz da floresta'. E, chorando, pediu que ela deixasse de lado o discurso previamente escrito, e falasse 'com o coração'. Assista

Por POLÍTICA JB
[email protected]

Publicado em 11/11/2026 às 11:13

Alterado em 11/11/2026 às 11:13

O presidente Lula e a ministra Marina Silva na COP 31 Foto: reprodução de vídeo

Tags:

lula

marina

marina silva

Deixe seu comentário