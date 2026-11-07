Ana Elisa, a deputada mais votada de Minas Gerais, de 21 anos, é ameaçada de morte

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Publicado em 07/11/2026 às 09:06

Alterado em 07/11/2026 às 19:07

Após ter sido eleita a mulher mais votada de Minas Gerais para a Câmara Federal, Ana Elisa tem recebido constantes ameaças de morte, e está sendo obrigada, aos 21 anos, a viver rodeada de policiais federais, com proteção 24 horas pelas forças de segurança. Ela leu um dos e-mails ameaçadores no vídeo abaixo. Assista.