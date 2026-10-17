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Jogador de futebol Richarlison cita Flavio Bolsonaro pela primeira vez, e diz que senador lhe 'tomou' uma ilha 'na mão grande'

Na rede social 'X', as frases "Flavio Ladrão" e "Flavio devolve a ilha" têm sido das mais citadas depois disso; no vídeo o atleta pede ajuda à Polícia Federal, pois quer reaver R$ 10 milhões que gastou no imóvel

Publicado em 17/10/2026 às 15:52

Alterado em 17/10/2026 às 16:03

I jogador de futebol Richarlison Foto: reprodução de vídeo