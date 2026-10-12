FOTOS E VIDEOS
Sem ordem judicial, Polícia Militar de Minas retira bandeiras do PT de residências no interior
Petistas estão difundindo vídeos antigos de bolsonaristas violentos nas ruas do país
Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 12/10/2026 às 11:11
Alterado em 12/10/2026 às 11:11
Depois não sabem porque o povo tem MEDO da polícia. O bolsonarismo é o câncer do país. https://t.co/GbSkCpvJGY— Brunno Sarttori (@Brunnosarttori) October 9, 2026
AVISO????: Imagens extremamente fortes, mas necessárias para o povo de memória curta. Bolsonaristas espancando mulheres em manifestações, quebrando o Congresso e atirando em pessoas. Todo o terrorismo dessa escória que quer voltar. Compartilhe ao máximo. #DIREITATERRORISTA https://t.co/J4r0xMpK3B— Jurunense (@o_jurunense) October 12, 2026