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Segunda, 12 de Outubro de 2026

FOTOS E VIDEOS

Sem ordem judicial, Polícia Militar de Minas retira bandeiras do PT de residências no interior

Petistas estão difundindo vídeos antigos de bolsonaristas violentos nas ruas do país

Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 12/10/2026 às 11:11

Alterado em 12/10/2026 às 11:11


Tags:

judicial

ordem

policia militar

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