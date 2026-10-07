FOTOS E VIDEOS
VÍDEO - Estudantes cariocas reeditam a Passeata dos 100 Mil e fecham a Presidente Vargas contra o avanço da direita
,,,
Por POLÍTICA JB
[email protected]
Publicado em 07/10/2026 às 19:44
Alterado em 07/10/2026 às 19:44
Vladimir Palmeira em 1968, discursando na Passeata dos 100 Mil Foto: Evandro teixeira/CPDOC JB
tem só isso de estudante agora nas ruas do Rio de Janeiro pra dizer NÃO para o miliciano Flavio Bolsonaro e fazer a virada do #Lula13 no segundo turno! ?? https://t.co/ZrXWSzVI9E— William De Lucca (@delucca) October 7, 2026