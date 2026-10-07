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Quarta, 07 de Outubro de 2026

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VÍDEO - Estudantes cariocas reeditam a Passeata dos 100 Mil e fecham a Presidente Vargas contra o avanço da direita

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Por POLÍTICA JB
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Publicado em 07/10/2026 às 19:44

Alterado em 07/10/2026 às 19:44

Vladimir Palmeira em 1968, discursando na Passeata dos 100 Mil Foto: Evandro teixeira/CPDOC JB

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