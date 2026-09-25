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Eduardo Paes promete 'extinguir a Loterj', caso seja eleito governador do Rio

Ex-prefeito do Rio, líder nas pesquisas, acusa o ex-governador bolsonarista Claudio Castro (PL) de ser o principal culpado por o Rio de Janeiro ter virado "rota de fuga das bets que não queriam pagar impostos federais". "A Loterj virou lavanderia do crime organizado", diz Paes

Publicado em 25/09/2026 às 12:16

Alterado em 25/09/2026 às 12:16