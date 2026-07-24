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Proibido de usar telefones, Bolsonaro teria atendido ligação de Alexandre Frota. Veja vídeo que viralizou nas redes sociais
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Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 24/07/2026 às 08:31
Alterado em 24/07/2026 às 08:31
Defesa do ex-presidente já veio a público dizer que é mentira Agência Brasil
o alexandre frota simplesmente esqueceu que bolsonaro tá em prisão domiciliar e portanto não deveria ter acesso ao telefone, ligou pra ele AO VIVO e ELE ATENDEU— out of context brazil (@oocbrazill) July 23, 2026
já pode tocar a música do the office pic.twitter.com/ObuTvPbd3z