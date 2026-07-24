ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Sexta, 24 de de 2026

FOTOS E VIDEOS

Proibido de usar telefones, Bolsonaro teria atendido ligação de Alexandre Frota. Veja vídeo que viralizou nas redes sociais

...

Por JORNAL DO BRASIL
[email protected]

Publicado em 24/07/2026 às 08:31

Alterado em 24/07/2026 às 08:31

Defesa do ex-presidente já veio a público dizer que é mentira Agência Brasil

Tags:

bolsonaro

red

TV

viral

Deixe seu comentário