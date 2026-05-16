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Grupo da produtora do filme de Bolsonaro recebeu R$ 100 milhões da Prefeitura de SP e é ligado à Igreja Universal, afirma deputado

Deputado Henrique Vieira, que é pastor evangélico, informa que entrou 'com ações no STF, na CGU, no TCU e na PGR para investigar destinação de emendas parlamentares, repasses milionários e conexões entre entidades e estrutura religiosa ligadas a parlamentares da extrema direita à produção de filme de Bolsonaro'

Publicado em 16/05/2026 às 07:18

Alterado em 16/05/2026 às 07:32

Deputado Henrique Vieira é pastor evangélico Foto: Câmara