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Grupo da produtora do filme de Bolsonaro recebeu R$ 100 milhões da Prefeitura de SP e é ligado à Igreja Universal, afirma deputado
Deputado Henrique Vieira, que é pastor evangélico, informa que entrou 'com ações no STF, na CGU, no TCU e na PGR para investigar destinação de emendas parlamentares, repasses milionários e conexões entre entidades e estrutura religiosa ligadas a parlamentares da extrema direita à produção de filme de Bolsonaro'
Por JORNAL DO BRASIL
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Publicado em 16/05/2026 às 07:18
Alterado em 16/05/2026 às 07:32
Deputado Henrique Vieira é pastor evangélico Foto: Câmara
BOLSOMASTER— Pastor Henrique Vieira (@pastorhenriquev) May 14, 2026
????Protocolei ações no STF, na CGU, no TCU e na PGR para investigar destinação de emendas parlamentares, repasses milionários e conexões entre entidades e estrutura religiosa ligadas a parlamentares da extrema direita à produção de filme de Bolsonaro. pic.twitter.com/UXXI5HhxhM