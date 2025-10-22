FOTOS E VIDEOS
Deputado Glauber Braga diz que o governador do Rio quer tirar dinheiro de aposentados para pagar dívidas
Publicado em 22/10/2025 às 08:33
Alterado em 22/10/2025 às 08:33
O deputado federal Glauber Braga Foto: Vinicius Loures/Camara dos Deputados
???? Glauber denunciou no plenário o novo ataque de Cláudio Castro ao Rioprevidência. O PL 6035/25 ameaça as aposentadorias de mais de 235 mil servidores. O governo já havia utilizado R$ 5 bilhões do fundo para pagar dívida com a União. A votação esta prevista para essa semana. A… pic.twitter.com/UsnLn6HFCe— Glauber Braga (@Glauber_Braga) October 21, 2025